國際志工在玉光國小　竟對這件事驚豔

同為華裔的21歲瑞典人張偉帆（中間黑衣服）、18歲馬來西亞人楊偉杰（中間黃衣服）目前在玉光國小當國際志工，他們在教英文、各國文化的同時，不免羨慕起對方單純的美好。（謝佳潾攝）

友善列印
中時

「原來開心是件很簡單的事。」同為華裔的21歲瑞典人張偉帆、18歲馬來西亞人楊偉杰目前在玉光國小當國際志工，他們原先懷著滿腔熱血要為偏鄉學童打開世界觀，但至今3周來反被小朋友深深影響，在教英文、各國文化的同時，不免羨慕起對方單純的美好。

在大陸出生的張偉帆，6歲隨家人移民瑞典，目前在澳洲讀大學，而他雖年僅21歲，但周遊列國的經驗不輸人，因此他對「自己的世界觀」非常有信心，在來台前，更是有自信能幫忙台灣偏鄉學童認識世界，但他卻沒想到，從同儕談話中認識到的台灣，是他意想不到的世界。

張偉帆說，他印象中的台灣是與大陸一樣的，有相同的語言與文化，但聽到小朋友說台語、客家話才知道台灣如此不同，加上他們臉上的笑容是在瑞典從未見過的，他不僅為此驚艷，還反問自己，「為什麼他們可以這麼快樂」？

而楊偉杰則說，小朋友的學習態度令他很感動，他們的英文程度雖然不是很好，但去年的聖誕節寫了英文賀卡送他，他們不怕失敗的好學精神，是他當初所想像不到的，而這也是他來台灣學到的「自我成長」。

「教育自己很重要。」倆人不約而同地說，雖然國際志工的重要任務是讓偏鄉學生接觸世界，但志工的自我提升也很重要，在教育的同時也在挑戰自己，要做之前不敢做的事，張在當中學到說走就走的瀟灑、楊則學到獨立態度。

(中時 )

大修完成 原能會同意核三2號機再… 為憂鬱找出口 編舞新銳打造無盡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。