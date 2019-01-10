國際志工在玉光國小　竟對這件事驚豔

2019年01月10日 07:25 中時 謝佳潾

「原來開心是件很簡單的事。」同為華裔的21歲瑞典人張偉帆、18歲馬來西亞人楊偉杰目前在玉光國小當國際志工，他們原先懷著滿腔熱血要為偏鄉學童打開世界觀，但至今3周來反被小朋友深深影響，在教英文、各國文化的同時，不免羨慕起對方單純的美好。

在大陸出生的張偉帆，6歲隨家人移民瑞典，目前在澳洲讀大學，而他雖年僅21歲，但周遊列國的經驗不輸人，因此他對「自己的世界觀」非常有信心，在來台前，更是有自信能幫忙台灣偏鄉學童認識世界，但他卻沒想到，從同儕談話中認識到的台灣，是他意想不到的世界。

張偉帆說，他印象中的台灣是與大陸一樣的，有相同的語言與文化，但聽到小朋友說台語、客家話才知道台灣如此不同，加上他們臉上的笑容是在瑞典從未見過的，他不僅為此驚艷，還反問自己，「為什麼他們可以這麼快樂」？

而楊偉杰則說，小朋友的學習態度令他很感動，他們的英文程度雖然不是很好，但去年的聖誕節寫了英文賀卡送他，他們不怕失敗的好學精神，是他當初所想像不到的，而這也是他來台灣學到的「自我成長」。

「教育自己很重要。」倆人不約而同地說，雖然國際志工的重要任務是讓偏鄉學生接觸世界，但志工的自我提升也很重要，在教育的同時也在挑戰自己，要做之前不敢做的事，張在當中學到說走就走的瀟灑、楊則學到獨立態度。

(中時 )