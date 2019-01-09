大S尪被封「京城4少」太委屈？親揭真實家境

大S與汪小菲夫婦。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報
汪小菲對京城4少頭銜不是那麼認同。(翻攝愛奇藝)

大S當年風光嫁給有大陸「京城四少」之稱的富二代汪小菲，在海南島舉辦盛大婚禮，轟動兩岸演藝圈。但其實汪小菲一直認為「京城四少」是個貶抑詞，也在節目上親自揭密家中真實狀況，透露自己9歲就在餐廳幫忙收盤子。

影片/「京城四少」汪小菲自爆家境，從小顛沛流離，成長經歷令人心酸！

汪小菲近日網路節目《毒叔會客廳》訪問，談起當年被封為「京城四少」，他坦言不認為這是個褒義詞，「不敢當不是我起的，我也不知道從哪來的。這個也反映一種社會現象，非得給你去加一個抬頭，然後讓你必順要認可他，成為別人調侃的這種一個群體，他不是代表個人是一個群體，我覺得大家對一些的不了解的東西的一種誤解。」

其實汪小菲根本不是含著金湯匙出生的富二代，他透露自己從小過著顛沛流離的生活，「因為我爸媽下海（經商）比較早，然後我們家又不是那種，在國企裡面上班的人所以沒分房。我爸媽結婚的時候蓋了一小平房，我就在那出生的十幾平米，今天跟爺爺住兩天，明天跟姥姥住兩天，所以我就是想趕快回到北京來，回到我家庭來跟我父母多相處，跟朋友多相處一下。」

1990年汪小菲母親張蘭開設第一家餐廳，當時9歲的汪小菲也貼心幫忙在餐廳裡當服務員、收盤子，也讓他體認到自己從小就喜歡服務業。

同時汪小菲也分析為何當時與大S婚禮會在台灣造成轟動？「因為大陸媒體還好，你想想當時動靜最大是台灣媒體，第一就是說他們從小看長到大的一個台灣的女孩，突然就嫁給一大陸人了，可能有點像緩不過神的，那種突然。」

(中時電子報)

甄子丹拍全家福 60歲岳母辣開高衩凍齡不科學！
昔談日人槓周玉蔻 謝震武憶隔天見她第一句話....
白冰冰沒質感？「來去高雄」MV首曝光 打臉酸民

甄子丹拍全家福 60歲岳母辣開高… 林依晨《小女花不棄》首播告捷！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。