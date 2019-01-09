大S尪被封「京城4少」太委屈？親揭真實家境

2019年01月09日 22:43 中時電子報 吳玫穎

汪小菲對京城4少頭銜不是那麼認同。(翻攝愛奇藝)

大S當年風光嫁給有大陸「京城四少」之稱的富二代汪小菲，在海南島舉辦盛大婚禮，轟動兩岸演藝圈。但其實汪小菲一直認為「京城四少」是個貶抑詞，也在節目上親自揭密家中真實狀況，透露自己9歲就在餐廳幫忙收盤子。

汪小菲近日網路節目《毒叔會客廳》訪問，談起當年被封為「京城四少」，他坦言不認為這是個褒義詞，「不敢當不是我起的，我也不知道從哪來的。這個也反映一種社會現象，非得給你去加一個抬頭，然後讓你必順要認可他，成為別人調侃的這種一個群體，他不是代表個人是一個群體，我覺得大家對一些的不了解的東西的一種誤解。」

其實汪小菲根本不是含著金湯匙出生的富二代，他透露自己從小過著顛沛流離的生活，「因為我爸媽下海（經商）比較早，然後我們家又不是那種，在國企裡面上班的人所以沒分房。我爸媽結婚的時候蓋了一小平房，我就在那出生的十幾平米，今天跟爺爺住兩天，明天跟姥姥住兩天，所以我就是想趕快回到北京來，回到我家庭來跟我父母多相處，跟朋友多相處一下。」

1990年汪小菲母親張蘭開設第一家餐廳，當時9歲的汪小菲也貼心幫忙在餐廳裡當服務員、收盤子，也讓他體認到自己從小就喜歡服務業。

同時汪小菲也分析為何當時與大S婚禮會在台灣造成轟動？「因為大陸媒體還好，你想想當時動靜最大是台灣媒體，第一就是說他們從小看長到大的一個台灣的女孩，突然就嫁給一大陸人了，可能有點像緩不過神的，那種突然。」

(中時電子報)