蓋茲：核能是應對氣候變異的理想方式

2019年01月09日 22:55 中時電子報 江飛宇

微軟公司聯合創始人比爾蓋茲(Bill Gates)在去年年終的個人部落格上寫道「核電是應對氣候變異的理想選擇」。他表示「他很高興看到各個國家與企業愈來愈在乎全球氣候問題，樂見太陽能、風能這種可再生能源的廉價化，但是不受天候與時節影響的核能，還是最重要的減碳工具。」

世界核能新聞(WNN)報導，蓋茲多年來都是新核能技術的投資者，他特別成立了泰拉能源(TerraPower LLC)來經營此事。然而受到美國貿易戰的影響，他被迫放棄與中國大陸的核能研發協議，只好另尋新的技術試驗合作夥伴。原本與中國核工業集團合作，在2020年興建的實驗性核反應爐可能也要中止。雖然如此，他仍然在年底的個人部落格，表達對核能的關心與推廣。

蓋茲寫道：「2018年，又是全球溫室氣體排放量上升的一年。對我來說，這只是再次強調了這樣一個事實：阻止近在眼前的惡劣氣候變化危，唯一的方法就是我們必須在清潔能源(clean energy)上取得突破。

有些人認為，太陽能和風能等可再生能源(Renewable Energy)的成本降低，能夠解決氣候問題。我確實很高興看到太陽能和風能變得更便宜與普及，然而我們應該將它們部署在有意義的地方。

太陽能和風能都是間歇性的能源，我們不太可能在短期內擁有超便宜的電池，使太陽能在不發光時，或是風力在不吹的時候，還可以儲存足夠的能量。

我相信太陽能、風能可以擔任所有用電需求的25％，但是我們也需要解可供應75％電力的支柱，那就是核能。」

蓋茲說：「核能是應對氣候變異的理想選擇，因為它是全天24小時可用的唯一無碳、可控制的穩定能源。很多人擔心反應爐事故，我們稱為事故風險，其實可以透過新技術解決。」

蓋茲表示，他計劃今年舉行更多的核能討論，努力使美國重新回到核電研究的領導者地位。

TED 中英雙語字幕: 比爾蓋茲談能源 至零方休的革新 !

他指出，美國在50年前是全球核能的領導者，包括技術、法規、安全標準都是美國建立，然而如今已風光不在。振興美國的核能，對美國非常有好處，為了重新獲得此一地位，需要投入新的資金、新的法規，並向投資者表明核產業是重要且有前途的。

(中時電子報)