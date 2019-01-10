帶毛小孩環島 鹿鳴溫泉酒店提供寵物客房

2019年01月10日 07:26 中時 莊哲權

台中正妹莊珺涵帶著毛孩「布布」進住鹿鳴溫泉酒店的寵物溫泉客房，享受泡湯樂趣。（莊哲權攝）

頭戴泡湯頭巾的「布布」模樣超萌。（莊哲權攝）

寵物溫泉客房外面就是大片草地，可以讓布布盡情地玩耍。（莊哲權攝）

台中正妹莊珺涵帶著毛小孩「布布」環島，到台東時入住鹿鳴溫泉酒店專門為友善動物溫馨打造的寵物溫泉客房，房內有私人庭院及露天泡湯池，還貼心提供尿布墊、狗碗及小零食，莊珺涵開心地說「這裡完全是我心目中寵物此生必來的度假勝地」。

莊珺涵原本有2隻邊境牧羊犬，其中1隻雷雷去年底上天堂當小天使，揮別哀傷的情緒後，於日前偕同男友帶著印有雷雷的紀念抱枕及1歲大的布布展開環島之旅。

帶寵物旅遊，主人最頭痛的是住宿問題，一般飯店都設寵物專區，將寵物集中，主人與毛孩不能在一起，毛孩可能因為沒有安全感，會在夜間發出哀鳴。

但是令莊珺涵驚艷的台東鹿鳴溫泉酒店，設有寵物專屬villa房型，狗狗與主人一起享受五星級的體驗，出入口也與一般客人區隔開，讓比較敏感的狗狗也能安心度假，她說，打開房門就是超大草地，布布玩得超開心，看著心滿意足的布布躺在日式風格的木頭地板上熟睡著，讓她感到很窩心。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，為了提供寵物的友善環境，打造8間1樓的獨立庭院「鹿苑寵物溫泉客房」，只限有帶寵物的客人入住，來住過的寵物有狗、豬、大蜥蜴、黃金蟒、馬等，外觀採極簡風，內部設施講究奢華，讓主人與寵物住得安心、舒適，回客率相當高，因為很搶手，假日或旺季通常都要提早2個月前訂房。

(中時 )