影》追緝貴婦奈奈有解？ 北檢要提司法互助

2019年01月09日 22:58 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

捲10億逃加拿大，貴婦奈奈遭攔又放走。(影片取自中視新聞)

本名蘇陳端的貴婦奈奈和先生黃博健、公公黃立雄三人涉嫌詐欺案遭通緝，一家5口入境加拿大。北檢今天表示將向加拿大提出司法互助，法務部則說，會將需求轉告加拿大。

一名不願具名的法務部官員說，台灣、加拿大並無司法互助協定、引渡條約，但要將外逃通緝犯帶回台灣，引渡不是唯一的選項，雖然無司法互助，也能針對個案處理。調查局官員則指，在與他國沒有司法互助、引渡條約的前提下，能順利將外逃通緝犯遣返回台，可能性包括註銷通緝犯護照使其因無合法旅行證件而非法入境他國，或通緝犯逾期、非法居留他國，他國執法單位才師出有名幫忙抓人。此外，若外逃通緝犯在他國犯罪遭逮而遭驅逐出境，在台灣執法單位與他國執法單位情資交換暢通的前提下，台灣執法單位也可順利將人帶回。

官員舉例，曾有一名張姓男子涉嫌運輸毒品遭北檢通緝，逃到加拿大卑詩省並涉國際洗錢活動，調查局立即透過管道與加國邊境署等執法機關進行情資交換及合作，追蹤張男藏身處所，經多日佈線追查緝獲張男，隨後成功遣返回台。

但官員也坦言，蘇陳端一家人若是合法入境加拿大，而沒有在當地犯罪或非法居留等問題，要讓先進而講究人權的加拿大幫忙抓人，有難度，又若蘇陳端等人不是持中華民國護照進出各國，註銷護照的方法也難奏效。

「杏立博全」醫美診所被爆涉嫌惡性倒閉，去年11月30日無預警歇業，積欠多家廠商欠款。蘇陳端和黃博健去向不明，遭民眾提告詐欺；蘇陳端的公公、台大醫師黃立雄掛名擔任診所院長，也同列被告。

移民署今天指出，昨天接獲加拿大邊境官員告知，蘇陳端、黃博健、黃立雄夫婦和黃博健的阿姨都已入境加國。北檢晚間表示，將透過法務部國際及兩岸法律司，向加拿大提出司法互助，請求遣返通緝犯蘇陳端等人，並已於昨天針對蘇陳端、黃博健、黃立雄3人，發布通緝，時效至民國132年。

(中時電子報)