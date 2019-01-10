要幫助弱勢為何不把錢拿去蓋公宅公托？

2019年01月10日 08:07 中時 季節

政府打算將部分超收的稅發給民間，但採用的方式受到外界質疑，蔡英文總統9日回稱政府應照顧弱勢並減輕他們的負擔，現在具體的方案都在研議，沒有定案。然而與其直接針對部分民眾發錢，為何不加快多蓋公宅、公托、公幼，讓更多的民眾能夠受惠呢？

照原本傳出來的政府方案，打算針對月薪3萬以下的民眾發紅包，但這樣一刀切的結果，是否對於月薪3萬多元的民眾極度不公平呢？畢竟今年新制之下，月薪3萬以下的民眾不用交所得稅了，但是月薪3萬多的民眾，儘管收入也不高，卻仍必須交，然後如今紅包也沒份。

因此政府不如把這筆錢拿去用在可以讓更多人受惠的地方。為何民眾會覺得薪水太低？自然是因為物價高，那哪方面的物價最高呢？比較國內外的收入和物價後，自然可發現我們最高的是房價，對許多民眾而言，房租或房貸的開銷就已經佔到月薪的一半或三分之一了，這樣如何有錢儲蓄或生兒育女？近年的少子化與高房價脫不了關係，縱使是月薪10萬的民眾，所得已經高於9成的人了，在台北市也要不吃不喝10年，才能買得起一間勉強夠兩個人住的房，那何況是一般的民眾？可見絕非極少數低收入戶才會需要政府提供更多便宜的公宅，蓋出來後絕大多數民眾都能受惠，既然如此，為何不拿這筆錢去蓋呢？

此外，相較於公立幼兒園或托兒所，私立幼兒園收費約兩倍，也令許多家長難以負擔，而在薪水都不夠高的情況下，夫妻又必須要兩個人都出去工作，生了孩子必須要送托兒所，那政府若不多蓋收費便宜的公幼與公托，又怎麼能讓民眾安心生育，改善少子化問題呢？

蔡英文總統曾說少子化是國安問題，確實如此。畢竟一個國家如果沒有下一代，哪來的競爭力？哪來新的稅收？既然如此，明明增設公幼、公托、公宅都有助改善少子化問題，且可以讓絕大多數的民眾都受惠，為何不把超收得錢用在這，卻拿去發一次性的紅包給少數人呢？是因為選舉快到了，發紅包馬上拿的到可以讓選民有感，而蓋公幼、公托、公宅完工後都選完了，對蔡英文自己的連任選情來不及有幫助嗎？

(中時 )