鮮肉男員工Hold不住 與已婚老闆娘滾床賠慘

2019年01月10日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區服飾店老闆的楊姓男子，前年發現老婆與25歲男員工偷情，當場撞見2人開房間，氣得向陳姓員工求償100萬元，台北地院判陳男民事部分賠償楊男40萬元。刑事部分，陳男被依通姦罪判2月有期徒刑，易科罰金6萬元定讞。

判決書指出，楊姓男子經營服飾批發業，陳姓男子4年前擔任楊男員工，明知老闆娘已婚仍與她發生婚外情，經常在工作時有親密互動，導致楊妻開始疏遠老公，甚至將自身存摺及印章交由陳男保管，供他自行領款花用，2人時常安排同時休假，瞞著楊男一同出遊，留下親密照片，楊妻在2016年突然向老公提出離婚，讓楊男錯愕不已。

楊男2017年8月跟監老婆，當場抓到老婆與陳男滾床單，然而陳男被抓姦在床仍不知悔悟，繼續糾纏老闆娘，不斷傳LINE傳訊息向老闆娘示愛「你不知道你對我多重要」、「但我真的很怕以後沒有妳」、「妳對我來說很特別、很不一樣、很好、很棒」，更挑撥老闆夫婦的關係「都這樣了，你們有辦法好好相處嗎？」、「你這樣真的開心嗎？」。

綠光罩頂的楊男一狀告上法院，刑事通姦部分，陳男遭判2月徒刑定讞。民事部分，楊男向陳男索賠精神撫慰金62萬元，另楊男主張他因為妻子出軌無心工作，要求陳男給付37萬多元，共求償100萬元。楊男並提出工作報表證明他的損失。但法官則認為報表是老闆自行製作，無法證明楊男實際營業額情形，審酌後判陳男賠償40萬元精神慰撫金。可上訴。

(中時電子報)