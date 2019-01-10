落後俄蘇57！陸殲20換4代心可能得等到2025

2019年01月10日 00:30 中時電子報 楊幼蘭

俄製蘇-57戰機

解放軍即將開始測試渦扇-15發動機的傳聞不斷，但始終是只聞樓梯響。

新浪軍事的分析指出，渦扇-15是專為殲-20隱形戰機而設計。「威龍」的機動性能上暫時不如F-22隱形戰機，關鍵就出在發動機上。如今殲-20除了配備俄製99M3渦扇發動機外，也有國產太行-B發動機版正在測試。然而，這兩款都不會賦予殲-20超音速巡航半小時的能力。

按照俄羅斯專家的標準，殲-20並非貨真價實的第5代戰機，而是適用國際標準的第4代++戰機。殲-20與只打造12架的蘇-57不同，「威龍」沒有因渦扇-15研製緩慢而暫停腳步。也沒有為等待渦扇-15能大規模裝備部隊後，才加以量產。事實上，殲-20量產一直沒有放緩過。

分析認為，從殲-10TVC向量發動機來看，渦扇-15必須具備3D向量技術，還有全許可權數位電子控制系統等，同時加力推進系統要達到16000-18000kN級，而這對中國發動機產業來說，算是相當大的跨度。

「產品30」（izdeliye 30）向量發動機

如今已邁入2019年，渦扇-15向量發動機依舊沒有具體動靜。理論上渦扇15要開始空中試車，一般會先在解放軍伊爾-76，或是運-20等大型運輸機上進行掛架測試。

要是按最快的節奏來看，渦扇-15若是在今年上地面試車台，下階段就是進行空中測試，而如果一切順利，也需要6-8年。換句話說，殲-20可能會在2024-2025年間，才可能有機會測試渦扇-15向量發動機，而2025年後，殲-20B版才會出現。

分析指出，渦扇-15發動機進度緩慢，但相對的，俄羅斯土星（Saturn）「產品30」（izdeliye 30）向量發動機發展卻相當迅速，它第一次曝光是在2017年12月。當時蘇-57開始測試「產品30」，首次測試達17分鐘。雖然目前沒有「產品30」發動機的具體資料，但一般估計，它的軍用推力達11,000公斤，加力推力達19,000公斤。此外，它完全採模組化設計，應用了3大類複合材料，特別注重省油。俄方認為，「產品30」發動機比117S推力增加了20%。

而在超音速巡航上，「產品30」確實與美國F-22戰機相當。俄羅斯蘇-57戰機目標在維持20分鐘內的超音速巡航，而速度則在1.5馬赫之間。對蘇-57戰機來說，現階段117S發動機只是過渡用。俄羅斯專家認為，目前在蘇-57落後F-22的情況下，不採購使用117S發動機的蘇-57版本是完全正確的。

(中時電子報)