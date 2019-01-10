黨主席補選投票率7.9％ 高雄綠軍輸到六神無主？

民進黨6日舉辦黨主席補選，行政院前秘書長卓榮泰以近2萬5千票當選黨主席，得票率72.6%。（陳怡誠攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

民進黨6日舉辦黨主席補選，有20萬黨員具投票資格，但僅約3萬5千人投票，投票率16.9%。行政院前秘書長卓榮泰以近2萬5千票當選黨主席，得票率72.6%，而對手台灣民意基金會董事長游盈隆，僅拿到9千323票。但綠軍大本營的高雄市只有7.9%黨員投票，連投票率16.9%一半不到，遭稱「高雄綠軍已輸到六神無主？」。

據《中評社》報導，民進黨高雄市黨部副執行長詹嘉平認為，主席補選投票率創新低，不僅代表黨員對改革意興闌珊，連地方黨部主委趙文男也傳出跟市黨部執行委員、評議委員的關係緊張。因為，去年12月有一股聲浪認為趙身為地方黨部主委承擔敗選需負起責任，要求趙下台頻頻。如今趙文男仍為主委，但高雄綠軍找不到共主，也讓民進黨黨員焦慮感高漲。

詹嘉平分析，過去民進黨在高雄握有市政資源，歷屆黨籍高雄市長就是地方實質領袖，但敗選後綠營檢討開會之際，原代表民進黨參選市長的陳其邁，挾75萬票支持民意，原可掌握市黨部。但陳其邁往中央歷練猜測聲四起，間接影響黨員向心力。

外界認為卓榮泰就是蔡英文的替身，卓榮泰當選黨主席難激發黨員投票動力。指民進黨在高雄丟失江山，黨員雖有4萬因敗選而六神無主，失去熱情。

(中時電子報)

中評社
藍批選區變更案協商黑箱 蘇嘉全… 李佳芬下鄉送暖竟被綠議員酸外戚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。