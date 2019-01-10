黨主席補選投票率7.9％ 高雄綠軍輸到六神無主？

2019年01月10日 00:05 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨6日舉辦黨主席補選，有20萬黨員具投票資格，但僅約3萬5千人投票，投票率16.9%。行政院前秘書長卓榮泰以近2萬5千票當選黨主席，得票率72.6%，而對手台灣民意基金會董事長游盈隆，僅拿到9千323票。但綠軍大本營的高雄市只有7.9%黨員投票，連投票率16.9%一半不到，遭稱「高雄綠軍已輸到六神無主？」。

據《中評社》報導，民進黨高雄市黨部副執行長詹嘉平認為，主席補選投票率創新低，不僅代表黨員對改革意興闌珊，連地方黨部主委趙文男也傳出跟市黨部執行委員、評議委員的關係緊張。因為，去年12月有一股聲浪認為趙身為地方黨部主委承擔敗選需負起責任，要求趙下台頻頻。如今趙文男仍為主委，但高雄綠軍找不到共主，也讓民進黨黨員焦慮感高漲。

詹嘉平分析，過去民進黨在高雄握有市政資源，歷屆黨籍高雄市長就是地方實質領袖，但敗選後綠營檢討開會之際，原代表民進黨參選市長的陳其邁，挾75萬票支持民意，原可掌握市黨部。但陳其邁往中央歷練猜測聲四起，間接影響黨員向心力。

外界認為卓榮泰就是蔡英文的替身，卓榮泰當選黨主席難激發黨員投票動力。指民進黨在高雄丟失江山，黨員雖有4萬因敗選而六神無主，失去熱情。

(中時電子報)