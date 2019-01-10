影》捲10億逃加拿大 貴婦奈奈夫婦提難民申請

2019年01月10日 02:32 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

中天新聞

知名網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）和先生黃博健一行5人涉嫌吸金潛逃，本月5日自美國入境加拿大邊境伊利堡，被加國邊境服務局（CBSA）攔下後，隨即就被「放行」，為此北檢今天表示將向加拿大提出司法互助，法務部則說，會將需求轉告加拿大。但是今（10）凌晨傳來消息，貴婦奈奈一家子已向加國提出了難民申請似準備長期逃亡海外。

台灣移民署雖已將貴婦奈奈被通緝一事告知加拿大CBSA，但礙於台加雙方沒有司法互助協議，無法採取更積極行動。台灣官方為此深感無奈。

貴婦奈奈夫婦及家人一行5人，是於本月5日在加拿大邊境接受首度難民申請訊問後，順利入境加國，據《中央社》凌晨發自加拿大消息指出，今天（當地時間）上午8點再赴伊利堡（Fort Erie）接受第二次訊問。一行人提供加方的居住地址是在安大略省漢密爾頓（Hamilton）。

報導中指出，駐加官員表示，黃博健年少時曾在加拿大唸書、取得永久居民身分，現在雖已逾期，但並未失效；黃博健之父黃立雄也曾有永久居民身分，但已於2017年正式放棄。黃博健的姐姐住在溫哥華，是加拿大公民。他們一家人在加拿大有很多聯繫往來關係。

不過，貴婦奈奈夫婦是以什麼理由向加拿大提出難民申請，令人好奇。綜合媒體報導，加拿大因為講究人權法治，難民申請案很少不受理，一旦受理，至少要花上一兩年才會有結果。雖然貴婦奈奈的難民申請案最後極可能被加國打回票，但研判他們此行有備而來，顯然有高人指點，應會以「不斷提出難民申請上訴」的作法，長期滯留加國。

(中時電子報)