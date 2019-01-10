台南市議會霹靂火 謝龍介：阻郭信良當議長藏鏡人是他

2019年01月10日 04:02 中時電子報 丁世傑

行政院長賴清德。（圖／本報系資料照片）

台南市議員謝龍介。（圖／洪榮志攝）

台南市議會議長日前改選，由退出民進黨的議員郭信良當選，而選舉內幕近日也接連被爆料，原來賴清德、郭信良早在10年前就種下恩怨，而不願意讓郭信良當選議長的幕後藏鏡人，國民黨台南市議員謝龍介爆料，其實就是賴清德。

劉寶傑指出，台南市議會議長郭信良認為是黃偉哲不讓他當議長，黃偉哲為何不讓郭信良當議長，因為郭信良支持陳亭妃，陳亭妃與黃偉哲的初選恩怨延續到現在無法化解。甚至郭信良跟賴清德4年前議長選舉，雙方還有疙瘩。劉寶傑表示，台南的政治生態，是非恩怨竟然如此曲折？

朱學恒指出，這場台南霹靂火最精彩的是，百分之百是民進黨內戰，去年初選前3名，是黃偉哲、陳亭妃、顏純左，顏是新潮流的，新潮流本來要支持顏純左，但民調起不來，只好轉支持黃偉哲。

劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》指出，賴清德最高目標，就是不讓陳亭妃出線，因為陳亭妃背後是郭信良，所以賴清德就支持黃偉哲，所以初選完全撕破臉。

至於賴清德與郭信良的恩怨，因為4年前國民黨籍的議員當選議長，民進黨郭信良是副議長。賴清德非常在意這件事，所以賴清德與郭信良互信完全不存在了。

黃暐瀚則表示，賴清德與郭信良恩怨早在10年前就結下了。2010年大台南市升格，有2位想選市長，一個是賴清德，一個是許添財，許添財到最後關頭才表示退選。許添財就是與陳亭妃與郭信良交好，因為許添財在當未升格的台南市長時，郭信良就是副議長，郭信良、陳亭妃是屬於許添財的人。

許添財與賴清德在競爭台南市長初選提名時，就殺到見骨，郭信良與賴清德也槓上好幾次。2010年賴清德當選台南市長後，議長是賴美惠。但2014年，賴美惠要搭郭信良，沒問題，但是總召出問題了。賴清德屬意現任農委會副主委李退之，但是郭信良人馬林志聰表示也要當總召，最後由賴清德擲銅板，還是由林志聰當選總召，賴清德也只好接受。

但後來裂痕加深的原因，黃暐瀚指出，就是2014年議長選舉，因為民進黨有5議員跑票，當時黨團總召就是林志聰，賴清德氣到200多天不進議會，恩怨就是這麼來的。

最後第3次完全分裂，原因就是2017年的台南市府推動宮廟「減香」，郭信良是道教，在地方出示台南市府環保局公文，證明有「減香滅爐」，讓蔡英文震怒，最後高層打一百多通電話，化解宮廟抗議，只舉辦了宗教嘉年華，把事件消彌於無形。也是這一次，地方盛傳郭信良與陳亭妃在打賴清德。

國民黨台南市議員謝龍介也爆料，台南市長初選，原本賴清德要支持顏純左，但民調起不來

怕陳亭妃會出線，因此改支持黃偉哲。黃偉哲當選市長，郭信良與陳亭妃沒有出很多力。所以選後，阻擋郭信良當選議長的藏鏡人是誰？就是賴清德！

(中時電子報)