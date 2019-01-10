濕冷掰掰！今回暖冬陽再現 南部高溫30度！高屏空品差

2019年01月10日 04:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

東北風減弱 白天溫升 早晚較涼

濕涼掰掰！今（10日）東北季風減弱，全台為多雲到晴好天氣，冬陽探出頭，南部高溫上看30度，然早晚仍有涼意，今晨最低溫出現在新屋的17.7度，今天中南部日夜溫差大，需記得保暖。另今天高屏空品差，外出請注意。此外，這波好天氣到週五，週六北台灣再變天轉濕冷。

今日東北季風減弱，迎風面水氣減少，各地多是舒適溫暖的好天氣，高溫落在25至29度左右，但早晚仍有涼意，尤其是中南部日夜溫差大，民眾要注意保暖；東半部地區及北部山區偶有零星降雨，南部地區空氣品質較差，清晨有局部濃霧，早起開車的人須注意行車安全。

氣溫方面，今天各地為多雲到晴，從北至南溫度約25～28度，中南部地區日夜溫差大，南部內陸地區則因雲量少，有機會上探30度。紫外線指數為中量至高量級，外出請注意。

東北風影響，今日午起台灣東北部海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。今日台灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力將稍減弱。

至於民眾關心的空氣品質，今日高屏地區達「橘色提醒等級」，敏感族群要特別注意；中部、雲嘉南、金門馬祖為普通等級，其他地區則狀況良好。

(中時電子報)