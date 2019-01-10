貿易戰談判落幕！仍無協議共識 美國聲明談盼大陸改變結構

中美結束近期舉辦3天的貿易談判，雙方約定10日發表聲明。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
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距離陸美元首「習川會」達成貿易休兵的90天期限已接近過半，中美結束近期舉辦3天的貿易談判，雙方約定10日發表聲明。綜合外媒體表示，目前雙方仍無協議共識，美國只強調大陸承諾購買大量美國產品，而美國貿易代表署（USTR）聲明中指出，美國總統川普仍致力於解決美中貿易逆差及結構性議題，盼改善兩國貿易往來。

這次陸美副部級貿易談判原擬為期兩天，至8日結束，但最終「加時」至9日中午，8日會談結束後，美國總統川普在推特上發文稱，「與中國的談判進展順利」，而大陸外交部語帶模糊的說，「如果是好的結果，對陸美雙方都有利」。9日亞洲股市因此大幅上揚。

在7日至9日的3天會談後，美國貿易代表署發布書面聲明，陸美雙方完全未提到兩國達成哪些共識，但兩度重申美國希望大陸能在貿易上有必要的結構改變，並解決雙方間的結構性議題。

不過美國貿易代表署在聲明中也指出，這次對話也聚焦大陸誓言採購大量的美國農產品、能源、製造業商品及其他產品與服務。美國官員也傳達了川普致力解決兩國間貿易逆差及結構性的議題，盼改善陸美雙方的貿易往來。

此外，美國股市連4日上漲！因陸美貿易緊張下降，道瓊工業指數盤中漲百點！最終道瓊工業指數終場上漲91.67點，或0.39%，收在23879.12點。標準普爾500指數上漲10.55點，或0.41%，收在2584.96點；那斯達克指數上漲60.08點，或0.87%，收在6957.08點。

(中時電子報)

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