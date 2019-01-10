過年幹嘛減肥？小豬紅包玩文創、鹹甜禮盒添喜氣

誠品生活expo多款「豬」賀紅包袋｜八耐舜子金大包紅包袋。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

「豬」事大吉！豬年將到，誠品精選藝術家及插畫家多款超人氣紅包袋和賀年禮。誠品生活文創平台expo推薦網路圖文爆紅的「八耐舜子」把經典胖小妹搭配上「過年幹嘛減肥？」趣味文字，讓人會心一笑。此外，春節少不了伴手禮，誠品行旅也推出「誠年禮」，包括 滷味小食、甜鹹禮盒、徵吃甜甜過好年的「松子酥糖」，讓大家喜迎豬年。

誠品精選藝術家董陽孜從1998年到2019年的福字墨寶，推出「福祿滿門春聯禮」。（誠品提供）

誠品書店也聯手藝術家董陽孜，推出從1998年到2019年精選的18幀福字墨寶「福祿滿門春聯禮」，福字一字排開，如蔓生纍纍的果實，象徵福氣綿延，氣韻生動。此外，還有廣受歡迎的「福田瓦煎燒禮盒」以及與台中百年餅舖林金生香合作的「十全十美狀元糕禮盒」，讓闔家吃福又賞福。

「誠摯聚福禮盒」。（誠品行旅提供）

喜迎新春，小豬造型商品也熱賣。全台誠品風格文具館推出德國手工撲滿KCG，每一隻都有一句來年的期許，其中最熱賣的「未來百萬富翁」從11月至今已熱銷上百隻，還有「苗條身材」、「購物女王」等幽默的期許與祝福；年年熱銷的繡花房生肖擺飾，適逢豬年也推出花布豬，圓潤身形與維妙維肖的豬蹄十分討喜。

另eslite hotel誠品行旅自去年首度推出「誠年禮」外賣年節禮盒，於己亥年隆重呈現「誠年禮｜喜聚呈福」系列禮盒，推出三款適合闔家享用的團聚美味提案。首推【誠心六品禮盒】，聚合六款雅俗共賞的滷味小食，包括「香辣鴨翅」、「浙醋酸菜豬腳」、「煙燻松阪肉」、「糟醉孔鮑」、「椒麻滷牛腱」及「香料滷板干」，為年節開啟華麗的暖胃序曲。

(中時電子報)

「誠年禮｜喜聚呈福」。（誠品行旅提供）

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