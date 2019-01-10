01／10三大報頭條要聞

2019年01月10日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●民進黨定調「九二共識」就是「一國兩制」，國民黨昨全力回擊，強調兩者並不相干，並拿出「陸委會主委蔡英文」在立院答詢紀錄回擊現在的「蔡英文總統」，當時的「蔡主委」在立法院解釋「九二共識」時，就是說「我們的立場，是各自表述一個中國。」民進黨則反批國民黨是昧於現實的自說自話。

●壓不住！雞蛋價格創20年來新高。昨（9）日雞蛋批發價一口氣調漲3元，每台斤從42元漲至45元，產地價格也從33.5元漲至36.5元，漲幅近1成。早餐店業者直喊，此次漲價相當有感，經營已「感到吃力」，若農曆年後再漲，賣蛋類產品將不敷成本，早餐品項就要跟著調漲，否則只能拿蛋「叫客人自己回去煎」。

●備受關注的陸美貿易磋商昨天下午結束，但罕見的並沒有在當天發布成果，而是在北京時間今天上午同時發表聲明，讓外界霧裡看花。究竟雙方是否達成共識？美國總統川普在推特上發文稱，「與中國的談判進展順利」，而大陸外交部語帶模糊的說，「如果是好的結果，對陸美雙方都有利」。

●陸美貿易談判加時延長至第三天，9日結束會談，雙方均表達了對於會談結果樂觀的看法，亞歐股市因此上漲；消息來源指出，雙方在能源及農業項目立場已經相當接近，但在其他如結構性改革等較為困難議題上，雙方仍有較大分歧。

@旺報

●中美貿易談判「加時」延長至第三天，9日結束會談，雙方均表達了對於會談結果樂觀的看法，亞歐股市因此上漲；消息來源指出，雙方在能源及農業項目立場已經相當接近，但在其他如結構性改革等較為困難議題上，雙方仍有較大分歧。

●中美貿易談判達成協議前景樂觀，大陸經濟外部的不確定因素消除後，9日大陸中央政府更加碼減稅，對小微企業釋放利多。國務院總理李克強9日主持國務院常務會議，決定再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施，預計每年可再為小微企業減輕負擔約2000億元（人民幣，下同）。

●近日中美啟動新一輪貿易協商，9日更是進入到「加時第三天」，被解讀是雙方「很有得談」，尤其前一天美國總統川普推特也發文強調「協商進展順利」，使得今年開春就讓中美貿易戰火停歇露出曙光。而大陸學者也相對看好此次協商，觀察雖是第一波的副部級對話，但應會釋出正向態度甚至部分具體結果，有助推進下一波更高層級的正式協商，在90天內商討出一份初步協議的機會大增。

●近幾日中美雙方代表團展開今年新一輪的貿易協商，從台商立場看來表示，有進展當然覺得很好，畢竟能有正面消息，對台商乃至於兩岸、全球經濟都有好處，加上最近大陸官方推動不少有助企業發展的政策，例如今年持續擴大減稅降費等；只要中美能有協議產生，讓雙方貿易關係好轉，台商壓力應可以比去年減輕。

@工商時報

●中美結束為期3天的貿易談判，雙方約定10日發表聲明。距離中美元首「習川會」達成貿易休兵的90天期限已接近過半，為爭取時間彌合貿易摩擦的分歧，本次兩國副部級延長半天談判時間後，已取得部份共識，即在中國採購美國商品和服務並擴大市場准入方面有突出的進展。

●美中貿易談判偏正向發展及美股大漲效應，台股9日帶量強漲站上月線，10日將挑戰季線，櫃買指數繼前一日領先站上月線後，9日也攻高站上125點。在台股帶量上演報復反彈後，全市場緊盯台股下一步能否收復萬點，國內投資專家樂觀看待封關前上攻萬點行情，外資圈則持審慎看法。

●世界銀行8日公布最新展望報告，警告全球經濟黑暗將至，下修2018與19年全球經濟成長率預估，主要是一連串因素惡化，包括貿易戰持續緊張、製造業活動疲軟、新興市場國家金融壓力升高。世銀以「天就要黑了」（Darkening Skies）為題，發布半年一度的《全球經濟展望報告》，將2019年全球成長率由去年6月所估的3％下修到2.9％。若預測成真，全球經濟成長率連2年走緩，去年成長率3％，2017年成長率3.1％。

●在去年底公投結果出爐後，已刪除2025廢核期限、每年減少1％火力發電量，經濟部長沈榮津允諾在2個月內檢討能源配比，能源局長林全能9日表示，將從需求面、成本面、空污面來檢討能源配比，並且把規劃的時間拉長至2030年，預計月底將會出爐。

(中時電子報)