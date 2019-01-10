蔡習過招後首回應！蘇起：小英說法扯太遠

2019年01月10日 08:07 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文1日發表元旦談話，為兩岸政策提出4個必須，隔日大陸國家主席習近平及提出「習五條」，強調「一國兩制」和「中國人不打中國人」，讓兩岸議題再度登上媒體版面，國安會前秘書長、前陸委會主委、「九二共識」創造者蘇起，接受媒體訪問時表示，「小英的說法扯得太遠，九二共識具模糊性正面功能，現在已經變形得我都認不出來了，藍若要持續獲得支持，就要抓住理性主義，對抗綠營民族主義」。

蘇起接受《聯合報》專訪時表示，「九二共識」是他在2000年時提出，就是希望避開「一中」、避開「各表」，為的，就是讓兩岸在民進黨執政時仍能各自保有模糊空間，讓雙方在沒有對話的情況下，能避免戰爭。

回顧去年，陸委會主委陳明通也曾公開說：「蘇起當初創造這名詞，其實是好意，因當時政黨輪替，所以創造新名詞給民進黨使用」。

蘇起重申，「九二共識」名詞本身是一種創造性的模糊，不是「賣台」，反而是「保台」，讓台海保持和平，讓台灣不致成為大國的棋子。他說，可惜許多政治人物十幾年來故意忽視它模糊性的正面功能，反而利用它的模糊，刻意扭曲。

他認為，在習近平談和統及《一國兩制之》後，國民黨處境最尷尬，「同時被紅和綠夾殺」。蘇起強調，藍若要持續獲得支持，就要抓住理性主義，對抗綠營民族主義。

(中時電子報)