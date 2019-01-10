演繹武術唱動聽！《英雄武松》翻轉京劇登台北

《英雄武松》赴英國愛丁堡藝穗節演出。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

武松打虎是大家耳熟能詳的故事，看英勇武松如何克服萬難赤手打虎！2019春天來看京劇！興傳奇青年劇場於 2016 年創立，成員皆是國內優秀的京劇新生代演員。去年遠征愛丁堡藝穗節的《英雄武松》由朱柏澄，黃若琳，楊瑞宇，施宏駿及林益緣攜手出演，以水滸傳經典故事為本，結合傳統京劇藝術和搖滾流行等時尚元素，是一風格強烈、節奏明快的跨界戲曲製作。

一覽愛丁堡藝穗節的演出節目，大多以當代風格呈現，像《英雄武松》這様創新於傳統戲曲的表演可說是屈指可數。做為前鋒衝陣，只有一身了不起的功夫，才能破除文化隔閡、引起關注。這群平均不到 22 歲的演員卯足了勁，使出混身解數，不僅在街頭上圈粉，留下珍貴畫面。

興傳奇青年劇場成員，於《英雄武松》中飾演潘金蓮的黃若琳感動的說「我們總共演了七場，七場裡面有觀眾開懷大笑的、有沈默的、有無聲的，但總是在謝幕時給了我們最大的歡呼聲」最後一場近百人到場，甚至全場起立鼓掌，大喊一一一「武松！武松！」，可見年輕演員的魅力無窮。

為了讓台灣的觀眾也有機會看到《英雄武松》如此精彩的演出，興傳奇青年劇場受邀參加 2019 台灣戲曲藝術節，將於 4 月 26 日至 4 月 28 日於台灣戲曲中心熱鬧上演。此外為了回饋台灣觀眾的支持，演員們特別把原本愛丁堡 50 分鐘的演出版本加長至90分鐘，帶大家走入一場目不暇給的水滸故事精彩技藝大火拼。

(中時電子報)

《英雄武松》赴英國愛丁堡藝穗節演出。（主辦單位提供）

《英雄武松》

01／10三大報頭條要聞 速食業也傳漲價？肯德基未否認

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。