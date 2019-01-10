演繹武術唱動聽！《英雄武松》翻轉京劇登台北

2019年01月10日 08:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

武松打虎是大家耳熟能詳的故事，看英勇武松如何克服萬難赤手打虎！2019春天來看京劇！興傳奇青年劇場於 2016 年創立，成員皆是國內優秀的京劇新生代演員。去年遠征愛丁堡藝穗節的《英雄武松》由朱柏澄，黃若琳，楊瑞宇，施宏駿及林益緣攜手出演，以水滸傳經典故事為本，結合傳統京劇藝術和搖滾流行等時尚元素，是一風格強烈、節奏明快的跨界戲曲製作。

一覽愛丁堡藝穗節的演出節目，大多以當代風格呈現，像《英雄武松》這様創新於傳統戲曲的表演可說是屈指可數。做為前鋒衝陣，只有一身了不起的功夫，才能破除文化隔閡、引起關注。這群平均不到 22 歲的演員卯足了勁，使出混身解數，不僅在街頭上圈粉，留下珍貴畫面。

興傳奇青年劇場成員，於《英雄武松》中飾演潘金蓮的黃若琳感動的說「我們總共演了七場，七場裡面有觀眾開懷大笑的、有沈默的、有無聲的，但總是在謝幕時給了我們最大的歡呼聲」最後一場近百人到場，甚至全場起立鼓掌，大喊一一一「武松！武松！」，可見年輕演員的魅力無窮。

為了讓台灣的觀眾也有機會看到《英雄武松》如此精彩的演出，興傳奇青年劇場受邀參加 2019 台灣戲曲藝術節，將於 4 月 26 日至 4 月 28 日於台灣戲曲中心熱鬧上演。此外為了回饋台灣觀眾的支持，演員們特別把原本愛丁堡 50 分鐘的演出版本加長至90分鐘，帶大家走入一場目不暇給的水滸故事精彩技藝大火拼。

(中時電子報)