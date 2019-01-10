捷泰炒股案 作手、分析師各200萬交保限制出境

示意圖。（資料照片）

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中時

股市作手鄧福鈞、分析師鄭光育涉組成炒股集團，涉嫌於2017年2至3月、5至7月間，2度以沖洗式手法，炒作股票上市的「捷泰精密」股價，獲利估計上千萬元，違反《證券交易法》。檢調9日搜索20處地點，約談鄧福鈞、鄭光育、證人金主謝嘉入15人到案，台北地檢署漏夜訊後，今(10)日凌晨諭令鄧、鄭2人各以200萬交保，並限制住居、出境、出海。另謝嘉入因為證人，訊後請回。

本案緣於大慶證券前董事長莊隆慶，去年指控支票遭上櫃公司聯合光纖通信前總顧問謝嘉入，邀他投資捷泰公司及聯光通公司，他將簽名的空白支票拿給謝調度資金，但事後支票竟被提領28億，懷疑謝以「擦擦筆」塗改支票，再把錢領走，提告謝嘉入等人涉偽造文書、詐欺罪。但謝辯稱，沒竄改支票金額，調度資金是因應莊隆慶要求。

但檢調懷疑，鄧福鈞、鄭光育炒股集團，資金疑與謝嘉入有關，鄧、鄭炒股集團分別於2017年2至3月、2017年5至7月間，利用相對成交的沖洗式炒股手法，炒作股票上市的捷泰精密股價，其中2017年2至3月間，將捷泰股價維持每股60元附近，2017年5至7月，則將捷泰股價由每股42元炒高至65元，昨約談鄧、鄭等人，並以證人身分傳喚謝嘉入作證。

(中時 )

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