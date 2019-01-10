到日本趴趴走更方便！JR網路訂票3月上線

JR西日本台灣事務所9日宣布，將開始提供國外網路預訂服務，JR列車、特急或新幹線指定席或自由席都可先於網路訂位。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
徐秀娥/綜合報導

赴日旅客更方便囉！日本鐵道公司JR西日本台灣事務所9日宣布，將開始提供國外網路預訂服務，JR列車、特急或新幹線指定席(或自由席)都可先於網路訂位，在入境後取票，此服務預定3月上路。

中央社報導，為提供更完善的服務並因應旅客需求，JR西日本將於2019年3月開放國外訪日旅客網路預訂服務，旅客可先於訪日旅客專用的「JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION」網站上刷卡訂位，購買需搭乘區間的特急、新幹線之指定席(或自由席)座位。

根據規畫，這項功能可訂位的範圍不僅限JR西日本運行區間，JR四國、九州、東海和東日本部分地區在來線之特急列車都可預訂外，北陸、東海道．山陽、九州、上越新幹線、東北新幹線（僅部分區間）也適用。

JR西日本台灣事務所指出，旅客可於台灣先行訂位且刷卡完成付款，抵達日本後即可領票，除了一般的JR綠色窗口，有標示5489服務的綠色JR售票機等指定領取地點也可領取車票，而這項服務也預計導入繁體中文，台灣旅客就算不會日文，也可輕鬆購買車票。

JR西日本台灣事務所說，5月還將擴大此網站服務內容，讓旅客可預訂JR西日本鐵路周遊券、ICOCA＆HARUKA等訪日旅客專用商品，同樣也可於JR窗口、售票機領票。

對此服務，哈日族其實比較期待線上購買pass。網友說，「重點是要可以拿PASS取票，其他都不重要點」、「幾乎都會買pass，所以這功能應該用不太到」、「線上購買pass可用該電子憑證畫位，那會滿有幫助的。」。

(中時電子報)

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