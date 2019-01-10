王世堅也怒了！轟口譯哥不夠格 要吳釗燮踹共

2019年01月10日 08:28 中時電子報 陳弘美 /整理報導

日前外交部長吳釗燮在立法院證實，「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處，並將接任政治組長，引發軒然大波。連民進黨台北市議員王世堅都看不下去，直言任用趙怡翔會造成社會觀感不佳，而且口譯哥的能力好，是一兩個人認定就行了？還要有客觀認定，經過國家考試的認定才行。這個任命，錯了就是錯了，請外交部長吳釗燮出來說清楚！

駐美代表處政治組長的「12職等」，與一生為台奉獻、受辱輕生的大阪辦事處處長蘇啟誠一樣。並且，以該職用人標準而言，必須有10年以上實務經驗，更要熟悉華府政壇與廣泛人脈。而趙怡翔僅2年經驗，就坐擁本俸、地域加給、房屋補貼共8700美金(約台幣26萬8千)的高薪，相較同儕有如「搭直升機」！外交部外派官員需訓練2個月，趙怡翔也通通跳過！

對於口譯哥趙怡翔接任駐美代表處的政治組長，王世堅於政論節目《新聞面對面》表示，對口譯哥（的才能），他只有四個字形容，叫做「天縱英明」。但他的看法是這樣，錯了就是錯了，吳釗燮要出來說話，因為口譯哥的任命，是吳任用和和派用的，即使吳說要承擔和負責，他說實在話，吳釗燮實在擔不起！

王世堅更要吳釗燮出來把話說清楚，現在社會不服的有兩點，第一點就是國民黨過去也這樣瞎搞，國民黨這樣的人事很多，所以要趕快建立國家制度。此時，資深媒體人尚毅夫要王世堅舉一個國民黨的例子，舉一個31歲的進政府二三年，就領機要職27萬的例子，只見王世堅一直跳針，拿金溥聰出來當擋箭牌，表示口譯哥任命是「合法但不正當」。

王世堅接著再表示第二點，社會不服。口譯哥能力的認定是誰來認定，難道是少數一兩個人認定？能力的認定有兩點，一是主觀的認定，是覺得這個人能力真的好；第二點是客觀的認定，為什麼會有國家的考試，就是要建立一套文官的體制，或許考試制度有些八股或是不公平之處，那可以再改，再讓國家制度更為嚴謹。

王世堅強調任用口譯哥擔任這個職務就是錯了，因為口譯哥有才華沒錯，但是有資歷嗎？吳釗燮自以為天縱英明，自以為擔得起，他認為好就是好。錯了，吳釗燮認為好，整個社會不一定認為好。口譯哥能力好不好，他不知道，但是口譯哥要經過國家考試這樣的制度，和完整的資歷才能擔起這個職務。駐美代表處的政治組長，要經過相當的歷練才能承擔起這個職務。

(中時電子報)