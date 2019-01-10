第4次習金會 金正恩：北韓堅持無核化立場

大陸國家主席習近平8日、9日會見來訪的北韓最高領導人金正恩，習近平表示，陸方支持朝方繼續堅持半島無核化方向，支持北南持續改善關係，支持朝美舉行元首會晤並取得成果。金正恩表示，去年朝鮮半島形勢出現緩和，陸方為此發揮的重要作用有目共睹，朝方將繼續堅持無核化立場，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。
金正恩9日下午離開北京返回平壤。針對第4度「習金會」，大陸官媒新華社今天上午7點發稿指出，兩國領導人中朝關係和共同關心的問題深入交換意見，達成重要共識。雙方一致表示，願共同努力推動中朝關係在新的時期不斷取得新的發展，持續推進半島問題政治解決進程，為地區和世界和平穩定與繁榮發展作出積極貢獻。
習近平表示，今年是陸朝建交70週年，對陸朝關係發展具有承前啟後、繼往開來的重要意義。他願和金正恩共同引領好陸朝關係未來發展。雙方要保持高層交往、加強戰略溝通、深化友好交流合作，推動陸朝關係長期健康穩定發展。
關於朝鮮半島形勢，習近平積極評價朝方為維護半島和平穩定、推動實現半島無核化所採取的積極舉措，表示去年在陸朝及有關方共同努力下，半島問題政治解決進程取得重大進展。當前，半島和平對話的大勢已經形成，談下去並談出成果成為國際社會普遍期待和共識，政治解決半島問題面臨難得的歷史機遇。
習近平表示，陸方支持朝方繼續堅持半島無核化方向，支持北南持續改善關係，支持朝美舉行首腦會晤並取得成果，支持有關方通過對話解決各自合理關切。希望朝美相向而行，陸方願同朝方及有關方一道努力，為維護半島和平穩定，實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。
金正恩表示，去年朝鮮半島形勢出現緩和，陸方為此發揮的重要作用有目共睹，朝方高度贊賞並誠摯感謝。朝方將繼續堅持無核化立場，通過對話協商解決半島問題，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。希望有關方重視並積極回應朝方合理關切，共同推動半島問題得到全面解決。
(中時 )