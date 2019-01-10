第4次習金會 金正恩：北韓堅持無核化立場

2019年01月10日 08:30 中時 藍孝威

1月9日，習近平在北京飯店會見金正恩。習近平和夫人彭麗媛同金正恩和夫人李雪主合影。（圖片由新華社提供）

1月8日，大陸國家主席習近平在人民大會堂北大廳為來訪的金正恩舉行歡迎儀式。（圖片由新華社提供）

1月8日，大陸國家主席習近平同當日抵京的朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩舉行會談。（圖片由新華社提供）

1月8日，大陸國家主席習近平同當日抵京的朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為金正恩舉行歡迎儀式。習近平和夫人彭麗媛同金正恩和夫人李雪主合影。（圖片由新華社提供）

1月8日，大陸國家主席習近平同當日抵京的朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為金正恩舉行歡迎儀式。（圖片由新華社提供）

1月9日，習近平在北京飯店會見金正恩。（圖片由新華社提供）

1月9日，金正恩參觀北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠亦莊分廠，實地考察有關傳統工藝及現代化中藥加工生產線。（圖片由新華社提供）

大陸國家主席習近平8日、9日會見來訪的北韓最高領導人金正恩，習近平表示，陸方支持朝方繼續堅持半島無核化方向，支持北南持續改善關係，支持朝美舉行元首會晤並取得成果。金正恩表示，去年朝鮮半島形勢出現緩和，陸方為此發揮的重要作用有目共睹，朝方將繼續堅持無核化立場，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。

金正恩9日下午離開北京返回平壤。針對第4度「習金會」，大陸官媒新華社今天上午7點發稿指出，兩國領導人中朝關係和共同關心的問題深入交換意見，達成重要共識。雙方一致表示，願共同努力推動中朝關係在新的時期不斷取得新的發展，持續推進半島問題政治解決進程，為地區和世界和平穩定與繁榮發展作出積極貢獻。

習近平表示，今年是陸朝建交70週年，對陸朝關係發展具有承前啟後、繼往開來的重要意義。他願和金正恩共同引領好陸朝關係未來發展。雙方要保持高層交往、加強戰略溝通、深化友好交流合作，推動陸朝關係長期健康穩定發展。

關於朝鮮半島形勢，習近平積極評價朝方為維護半島和平穩定、推動實現半島無核化所採取的積極舉措，表示去年在陸朝及有關方共同努力下，半島問題政治解決進程取得重大進展。當前，半島和平對話的大勢已經形成，談下去並談出成果成為國際社會普遍期待和共識，政治解決半島問題面臨難得的歷史機遇。

習近平表示，陸方支持朝方繼續堅持半島無核化方向，支持北南持續改善關係，支持朝美舉行首腦會晤並取得成果，支持有關方通過對話解決各自合理關切。希望朝美相向而行，陸方願同朝方及有關方一道努力，為維護半島和平穩定，實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。

金正恩表示，去年朝鮮半島形勢出現緩和，陸方為此發揮的重要作用有目共睹，朝方高度贊賞並誠摯感謝。朝方將繼續堅持無核化立場，通過對話協商解決半島問題，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。希望有關方重視並積極回應朝方合理關切，共同推動半島問題得到全面解決。

(中時 )