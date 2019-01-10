日式食堂嘗旬味品幸福！龍田揚炸雞酸甜又開胃

2019年01月10日 08:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

陽光灑在落地窗，木質桌椅透露質樸，美麗器皿擺設彷彿藝術品，這時從開放廚房裡傳來陣陣香味，裹上雪白色外衣的「龍田揚炸雞」鮮嫩夠味，鮮蔬沙拉加上特調醬汁，酸甜又開胃！2019年初始，備受期待的微風南山開幕了，在3樓裡的小器食堂裡品味道地日式料理，品味幸福真諦。

從日式食堂的餐桌風景感受生活的況味。（小器生活提供）

小器生活進駐微風南山atre，以全新樣貌分享日本器物與質感生活提案小器生活六年來持續精選日本各地生活道具及器皿，發掘陶藝作家等作品之美，並傳遞日式家庭料理的美味精隨。

經典雞蛋布丁。（小器生活提供）

小器生活一直以來維持著一貫的簡約日式品牌風格，atre微風南山店則由師承日本知名建築師隈研吾大師的日籍設計師—田付龍吉所設計，木質調的訂製桌椅、寬敞明亮的舒適空間，除了襯托出器皿及生活道具的質感與個性，更讓吃飯這件事變得更享受！

開放式廚房能近距離地欣賞主廚烹調料理時用心專注的神情與動態的美感。（小器生活提供）

開放式廚房能近距離地欣賞主廚烹調料理時用心專注的神情與動態的美感，細膩處理的料理更多了一份『人』的溫暖滋味。另一方面，客人能看見廚房內的環境，也吃得更安心放心。

嘗特色日式料理，也別忘了欣賞美麗的日式餐具。

小器食堂微風南山atre店獨家限定菜單，品嚐旬之味覺！除了人氣不敗的龍田揚炸雞定食、特製鮭魚定食等，更有atre微風南山atre店獨家限定的今日特選料理，主廚會依時令挑選當季食材，來做更換調整，能品嚐到最新鮮的旬之味覺。

薑燒豬肉定食。（小器生活提供）

其中薑燒豬肉定食選用肉感扎實的豬里肌，搭配特調薑汁醬油，現磨生薑泥的微辣香氣，十分開胃下飯！備受喜愛的手打漢堡排也將推出研發已久的新口味唷！喜愛小器食堂的朋友們千萬不可錯過。

特製漢堡排定食。（小器生活提供）

另外說到日式家庭料理，就不可不提暖心又暖胃的和風茶碗蒸，新鮮蛋液與柴魚高湯底以黃金比例調配，蛋香濃郁，滑嫩鮮美，一入口便感受到幸福的家常滋味！

小缽料理。（主辦單位提供）

當品嚐特色日式美食時，也別忘了仔細端倪小器食堂的美麗器皿，不過於繽紛，但藏有一點質樸與淘氣，當碗盤、杯子空時，另一種空靈的美也慢慢呈現。這時不妨移動腳步，來到隔壁的小器生活，欣賞特色器皿、文創商品。從餐桌的風景感受生活況味，原來幸福就離我們那麼近！

(中時電子報)