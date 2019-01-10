NBA》五星戰隊19日到齊？科爾：可能更早

勇士五星戰隊到底將在19日？還是17日可以到齊上陣呢？(美聯社)

友善列印
中時電子報
黃及人

隨著美媒爆料考辛斯19日勇士出戰快艇比賽傷癒復出，正式宣告勇士「五星戰隊」到齊，勇士總教練科爾仍不把話說太早，「考辛斯過去兩周體能進步很多，只要隊醫說他可以打，有可能是對快艇那場，也可能是17日對鵜鶘那場。」

考辛斯是在去年1月27日鵜鶘與火箭之戰，不慎傷到腳跟阿基里斯腱，隨即進入漫長艱辛的復健期，更在今年夏天爆冷跟勇士簽下1年530萬美元合約，就是想跟世人證明，他不但可以滿血復活，更將協助衛冕軍勇士完成3連霸。

只是考辛斯的復出時間遲遲未定，就算最近他已參加勇士全部訓練，也參加隊內訓練賽，不少勇士隊友早已認定他可以復出了，可是勇士高層與科爾仍然小心翼翼，就是擔憂讓他太早復出，有可能造成二度傷害或再次報銷的惡果。

如今隨著美媒爆料考辛斯19日復出，科爾甚至放話可能提前到17日出戰鵜鶘歸隊，這對考辛斯來說，無疑是個好消息，假如能在17日遭遇前東家鵜鶘之戰復出，他就能在場上證明不少事情，也可狠狠棒打前東家不願留他。

比起考辛斯復出，科爾更加操心勇士本季賽況，「目前球季打了一半，我們拿27勝，正朝54勝目標邁進，雖然每個人都認為我們打出糟糕一季，我卻感覺還可以，希望在下半季，我們可以打出一些爭冠氣勢，且延續到季後賽。」

(中時電子報)

NBA》斷豪哥後路？麥克考遭爆跟… NBA》多隊關注林書豪？美媒爆老…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。