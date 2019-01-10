NBA》五星戰隊19日到齊？科爾：可能更早

2019年01月10日 09:10 中時電子報 黃及人

Steve Kerr won’t commit to that DeMarcus Cousins Jan. 18th return for sure, but confirms team has recently agreed to timetable right around then pic.twitter.com/Drh648aort — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2019年1月9日

隨著美媒爆料考辛斯19日勇士出戰快艇比賽傷癒復出，正式宣告勇士「五星戰隊」到齊，勇士總教練科爾仍不把話說太早，「考辛斯過去兩周體能進步很多，只要隊醫說他可以打，有可能是對快艇那場，也可能是17日對鵜鶘那場。」

考辛斯是在去年1月27日鵜鶘與火箭之戰，不慎傷到腳跟阿基里斯腱，隨即進入漫長艱辛的復健期，更在今年夏天爆冷跟勇士簽下1年530萬美元合約，就是想跟世人證明，他不但可以滿血復活，更將協助衛冕軍勇士完成3連霸。

只是考辛斯的復出時間遲遲未定，就算最近他已參加勇士全部訓練，也參加隊內訓練賽，不少勇士隊友早已認定他可以復出了，可是勇士高層與科爾仍然小心翼翼，就是擔憂讓他太早復出，有可能造成二度傷害或再次報銷的惡果。

如今隨著美媒爆料考辛斯19日復出，科爾甚至放話可能提前到17日出戰鵜鶘歸隊，這對考辛斯來說，無疑是個好消息，假如能在17日遭遇前東家鵜鶘之戰復出，他就能在場上證明不少事情，也可狠狠棒打前東家不願留他。

比起考辛斯復出，科爾更加操心勇士本季賽況，「目前球季打了一半，我們拿27勝，正朝54勝目標邁進，雖然每個人都認為我們打出糟糕一季，我卻感覺還可以，希望在下半季，我們可以打出一些爭冠氣勢，且延續到季後賽。」

(中時電子報)