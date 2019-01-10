試車報告：GogoroS2Adventure快閃平溪小旅行

60年代，英國一群年輕人為了追求速度而改裝機車，聚會場所咖啡店成為競速的起點和終點，CafeRacer一詞不脛而走，包括機車改裝樣式、騎士穿著風格，逐漸形成一股騎士文化，並且擴散至法國和其他歐洲城市。去年Gogoro為了演繹CafeRacer追求輕量化的速度哲學，向街頭經典致敬而推出GogoroS2CafeRacer，再度掀起CafeRacer話題。
60、70年代市售仿賽車並不多，車友之間為了表現自我，只有改裝一途，把愛車變成有如賽車般的外觀，例如分離式低把手、後視鏡裝在把手末端、單座、圓型的屁股；騎士的衣著則以半罩皮帽搭配防風眼罩、龐克皮夾克加白絲巾，腳穿高筒皮靴。車迷眼中的CafeRacer精髓，不只是外觀造型，更重要的是「輕量化」。
這次試車，並不是GogoroS2CafeRacer，而是與它同時發表的GogoroS2Adventure，帶有冒險風格的粗獷外型，加上提高車身的設計，對身材魁梧的我來說，其實是相當適合的。試駕那天，我們仿傚CafeRacer精神，來一趟穿越都市與鄉間的快閃之旅，目的地就是許多喜愛「晨跑」車主必去的老玩童礦坑咖啡，那裡的牛肉麵是饕家的最愛。
這次快閃路線融和複雜的都會路況還有多彎的106號道路，GogoroS2Adventure的SPORT模式在走走停停的城市裡，提供充足的動力，進入山區後，在下坡和彎道減速時，回收電力產生的阻力洽如其分地替代煞車，騎起來反而更加流暢，試駕那天的天氣並不是很好，但懸吊系統仍提供不錯的操控穩定性。
106號道是許多喜愛競速的人最常跑的路線，速度則是取決於使用的交通工具，老玩童礦坑咖啡呂俊逸的觀察，超跑族大概都在5、6點進入山區，因為重機騎士出發的更早，有些4、5點就跑山區到了福隆再折返，往往回程也避過了超跑，而重機、超跑之後才是一般全家出遊的民眾。
對Gogoro來說，去年是格外有意的一年，不但先後發表G2Delux、G2Delight、S2、S2Adventure、S2CafeRacer多款新車，2018年累計銷量已超過12.3萬台，充電站也超過1000站，業者更許下今年3月31日全台通的承諾，這對換電騎乘的車主來說相當重要，以這趟平溪小旅行為例，實際騎乘可以不必換電，讓人更有信心。
@消費情報：
即日起至3月31日持Gogoro聯名卡至Gogoro門市及網路商店購車，不限車款皆享12期零利率，新卡友除享799回饋金首刷禮外，每月電池服務資費再享5％現金回饋；消費者若於2月10日前至Gogoro門市試騎填問卷，還可抽新年好禮。此外，包含台北市、基隆市、台中市、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣已陸績公告2019電動機車補助，消費者可上Gogoro門市或官方網站查詢。
(中時 )