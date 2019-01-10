他被包養賺外快 和女主管滾床後回家找女友恩愛

2019年01月10日 09:26 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

一名就讀大三的女網友在網上哭訴，男友到某間公司實習後花費變得越來越龐大，就在原po疑惑男友哪來的金錢可以奢侈時，赫然發現男友與一名女主管的鹹濕對話，才知男友被女主管包養，讓原po崩潰與男友分手，之後女主管還勸男友「看開點」，更是讓原po爆氣。

這名女網友在《Dcard》發文，表示交往2年的男友去年暑假到某間公司實習，沒有支薪。詭異的是，之後男友和原po吃飯時不僅主動搶著付錢，一身行頭都換成名牌精品，一天比一天換的還高級，讓原po起疑心，質問對方時，男友卻含糊回答，說「因為表現良好，公司把他的職位換掉，每個月都支薪給他，偶爾還會有獎金。」

原po不相信男友說法，之後她借男友的手機玩遊戲，偷看男友的WeChat，打開看到男友與一名女主管的親密對話，包含「快用你的XX安慰姐姐」、「姐姐怎麼這麼X」，而男友還跟女主管不斷要錢，讓原po瞬間恍然大悟，崩潰「他都是X完那個老女人回家後再找我打炮，我真的覺得超骯髒！」

原po忍無可忍向男友攤牌，男友邊哭邊道歉，表示願意離職再也不跟女主管往來，但原po對男友的信任一去不復返，決定和男友當回一般朋友，而女主管事後還勸男友看開點「小情小愛本來就容易被打散」，讓原po氣憤地說「是要看的多開，跟他的腿一樣是不是！」

網友紛紛勸原po別回頭「有一就會有二，機會不該給這種人」、「他寧可要錢, 也要背叛妳，他愛錢勝過愛妳」、「投資看錯要趕快停損 以免套房套到死」、「分吧！好好的愛自己一回吧！」。

(中時電子報)