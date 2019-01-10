「想到妳家過夜」！色男藉口留宿 卻對正妹親吻襲胸

色男趁女子熟睡親吻、舔耳襲胸猥褻，除吃上依妨害性自主罪官司，並要賠償32萬元補償金。（示意圖／達志影像)

友善列印
中時

廖姓男子2016年間搭訕1名正妹，藉口送她返家，幾天後聯絡正妹「想到妳家過夜」，正妹拒絕後，廖男仍主動前往正妹住處，假裝身體不適要求過夜，正妹無奈只好讓廖男進屋，不料廖男不安好心，趁正妹熟睡之際，對她親吻、舔耳襲胸猥褻。正妹憤而提告，台北地檢署除依妨害性自主罪起訴廖男外，並給予正妹性侵被害補償金32萬多元，檢方日後將向廖男求償。

檢方調查，廖男2016年5月10日深夜在北市西門町閒晃時，搭訕1名20歲的正妹，廖男藉以交換LINE方式，取得正妹的LINE，並以夜深女子獨自返家安全理由，硬是陪正妹搭計程車返家，得知正妹的租屋處。

5月15日深夜，廖以LINE傳訊給正妹，「想要到妳家過夜」，正妹因剛認識廖而拒絕，但廖仍主動跑到正妹租屋處，要求正妹讓他在她家裡過夜。

正妹因廖糾纏不休，為避免2人同處一室，因此於翌日凌晨2時許，假意要廖載她出遊，但廖佯稱身體不適，硬是要求正妹讓他在她租屋處留宿一晚，正妹最後勉強同意，要廖留在客廳。

但正妹受不了瞌睡蟲的襲擊而睡著，廖竟趁她入睡之際，闖進香閨，對她親吻、舔耳，正妹驚醒掙扎，廖竟進而抓正妹的胸部，雙手亂摸正妹身體，涉嫌猥褻。

事後正妹提告，檢方除起訴廖男外，正妹另向檢方申請性侵犯罪被害補償，檢方審酌後准予補償正妹醫藥費、精神慰撫金共32萬元多元，檢方日後將向廖男求償。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )

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