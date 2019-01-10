恆春鎮長日行70公里爭福利開走！藝人王中平到場力挺陪走

2019年01月10日 09:54 中時 謝佳潾

恆春鎮長盧玉棟(左)10日凌晨3時20分許從公所徒步出發、將走70公里到南州交流道，再趕在下班前至縣府遞爭取快速道路等6大建議案。（謝佳潾攝）

恆春鎮長盧玉棟(左)10日凌晨3時20分許從公所徒步出發、將走70公里到南州交流道，再趕在下班前至縣府遞爭取快速道路等6大建議案。（謝佳潾攝）

天未亮，除有上百民眾到場支持，身為恆春囝仔的藝人王中平（中）也現身力挺並陪走。（謝佳潾攝）

為恆春走出希望！恆春鎮長盧玉棟10日實踐6天前為民爭福利的承諾，凌晨3時20分許從公所徒步出發、將走70公里到南州交流道，再趕在下班前至縣府遞爭取快速道路等6大建議案；天未亮，除有上百民眾到場支持，身為恆春囝仔的藝人王中平也現身力挺並陪走。

凌晨3時許20分許，盧玉棟與到場支持的民眾拍完大合照後，沒有多說話，立即展開他日行70公里、用行動愛恆春的挑戰，而不少民眾為力挺也陪走一小段，當中最吸睛的莫過於出生恆春的藝人王中平。

「一定支持到底！」王中平說，他身為恆春人，能為恆春好的事一定要盡一份心力，但他無法陪走完全程，因為中午在嘉義有工作，所以會提前離開。

盧玉棟列出的6大福利建議案有「建設南州到恆春快速道路」、「古城主體城牆連通」、「修正核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金要點，從原有每桶200元提高至600元」、「建議將核三廠回饋金由1％提高至3％」、「提高國防部影響地方睦鄰工作經費至3000萬」、建議墾丁國家公園範圍內的各部落發展民生事務以專案方式辦理」等。

盧玉棟曾說，快速道路對恆春人來說真的很重要，恆春鎮民一樣繳納稅金，但卻總是「當三等公民」，光回家的路就比誰都長，更別提就醫時的不便，因此他一定要為鎮民爭取快速道路，且要在3、4年內定案，這樣才能完善交通、觀光與民生。

(中時 )