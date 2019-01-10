行政院一席話 他怒轟：瞎掰胡扯 把全民當「盤子」？

行政院副院長施俊吉。（中時資料照）

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中時電子報
／綜合報導

行政院日前舉行記者會說明稅收經濟分紅，副院長施俊吉表示，稅收經濟分紅是一次性的，因為不希望未來要年年發放，預算也恐怕無法支應，一次性發放也有效果，能產生的經濟乘數效果較大。對此，前國民黨立委孫大千提出五問，並直言這樣的瞎掰胡扯，真的把全民當「盤子」？

蔡英文總統擬分享經濟紅利的作法引發外界熱議。施俊吉日前表示，可用歲計賸餘約386億元，將針對「促進經濟發展」、「照顧弱勢扶老攜幼」、「非洲豬瘟預防」三方向規畫；而且是一次性支出、不會年年減稅，也不是人人有獎。此外，他說一次性的發放會有一個效果，就是經濟學「邊際消費」傾向，意思是所得水準較低的人，增加所得後拿來用於消費的比例會比較高，若希望對經濟發展產生間接的促進效用，將一次性的所得分配給弱勢、中低收入、及扶老攜幼之上，經濟乘數效果會比較大；而且一次性的發放，主要是考量年年發放可能預算無法支應。

對此，孫大千在臉書發文，並向行政院提出必須要回答的五個問題，包括一、在中央政府會計制度裡，哪一個項目是「稅收經濟分紅」？更何況中央政府每年都有舉債，所以歲計剩餘不代表政府有賺錢，沒有獲利哪來分紅？這樣做怎麼會「符合財政紀律」？二、既然過去的歲計剩餘，都是用來彌補下一年度或之後年度的預算差額，若這筆錢被當作經濟分紅一次花光，不就還是要舉債來支應未來預算不足的缺口？怎麼會說「沒有舉債」呢？債留子孫來發紅包，算是什麼利多？

第三點，若只是一次性發放，並不是年年補助，對低收入的民眾究竟有什麼實質的幫助？四、經濟的乘數效果除了和消費意願有關之外，和補助形式的關係更為重大，如果採取現金發放，並且對於使用項目不做限制，經濟的乘數效果恐怕會趨近於零。五、稅課收入是政府歲入最重要的來源，就算不是綜合所得稅，其他項目的課稅，不管是營所稅、營業稅、煙酒稅、和證交稅，也都是來自於人民。「政府歲計剩餘怎麼可能完全是『非稅課收入』呢？難不成這些錢是從天上掉下來的嗎？」

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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