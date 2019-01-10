影》蘇啟誠一生不及「口譯哥」空降！網友神預言下場...

駐美組長介文汲花20年「口譯哥」一步登天遭譏
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中時電子報
、影音編輯／
總統蔡英文(右)、口譯哥趙怡翔(左)。（圖／中時資料照片 姚志平、黃世麒攝）

「口譯哥」趙怡翔2016年蔡英文總統就職國際記者會上「一譯成名」，引發關注。雖擁優質條件與高人氣，年僅31歲又單薄的經歷，即空降駐美代表處政治組長，引爆各界怒火。外交人士紛紛痛批破壞體制、藐視同仁與專業，曾任同職的介文汲更飆嗆：「違法亂政！」對此，有網友預言趙怡翔一年後就會被拉下馬。

「駐美代表處政治組長」為我國外交重大職位，能擔此任者，往往具備完整外交歷練，並經由數十年重重關卡，才有機會。介文汲表示，駐美代表處政治組長及麾下大將，皆為我國外交第一流戰將，每個人在華盛頓「閉著眼睛都能找到路」。擔負其職者，首重當地深厚人脈、連結與聲望，而趙怡翔顯然皆無，甚至連派令跟規定受訓的兩個月也通通跳過。

總統蔡英文與外交部長吳釗燮為此人事任命遭外界砲轟，更引發百姓對民進黨政府的不信任。不少網友也認為，趙怡翔條件確實不錯，但此任命著實誇張，難以服眾；且人氣不等於歷練，外交畢竟是體制規範的高度專業領域，誇張破格後患無窮。同時，趙怡翔即將赴任的12職等，與一生為台奉獻、受辱輕生的大阪辦事處處長蘇啟誠一樣，相形對比尤讓民眾氣憤。

有網友更直言：「口譯哥一年後就會被拉下馬了，因為2020蔡英文就選不上了！」不滿聲浪之高，也讓網友紛紛表示：「吳音寧後又一高級實習生！」「想複製北農總經理的問題」、「敢去美國.我看裡面的人沒人會鳥他..就把他冷凍起來」、「現在知道為什麼只有兩年就掉這麼多國家的邦交了吧」、「違法亂紀，把老百姓當傻子，這種政府下台吧」、「我就不知道民黨是白癡還耳背，聽不見人民的聲音，背民意的黨也玩完了，順民者昌逆民者亡，騙能騙多久。」

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(中時電子報)

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