挨批「人品差」潘恆旭嗆告馮光遠：給他3天時間道歉

2019年01月10日 10:02 中時 柯宗緯

高市觀光局長潘恆旭堪稱「點子王」，近日接連攻占媒體版面，作家馮光遠近日在臉書嗆潘「人品差」、「如果一個人擅長招搖撞騙不出事才有鬼」。對此，潘恆旭今（10）日早上受訪時反擊，已被馮光遠情緒勒索20年，限他3天內道歉，否則下周按鈴提告，大家法院見。

馮光遠在臉書狠酸潘恆旭是「罕見天才」，他提到，「看到高雄市韓市府大將潘恆旭的新聞，我笑了。」更爆料「此人曾經是給我報報的外圍分子，幫我談過一兩個案子，可是後來被我踢走，人品太差也。」

馮光遠也藉機酸了韓國瑜，潘恆旭幫韓，其實兩人智商不分高下所以，「我老早就跟朋友說，等著看笑話吧，如果一個人擅長招搖撞騙，不出事才有鬼。」

馮光遠也以「冷泉加熱變溫泉」虧潘恆旭，「冷氣團來了，我要趕快去買盒紅豆冰淇淋跟抹茶冰淇淋，前者加熱，就可以喝紅豆湯，然後，再加熱後者，還可以喝喝茶，高雄人，學著點！」

潘恆旭今天表示，過去馮光遠在網路怎麼酸，都可以當做一般網友，不過如今他身為市府官員，挨罵就是汙辱到市府，也嚴重影響聲譽。他透露，已被馮光遠情緒勒索20年，當時他擔任霹靂創意總監，馮在報社娛樂周報主編兩人因而結緣。

潘恆旭也提到，後來馮光遠請他幫忙牽線在電視台開節目，以及籌辦攝影展「給我報報」，但後來不想要被勒索下去，兩人就漸行漸遠，每當他在媒體曝光就會被酸，這次自己不會接受，官司打贏所有預算做觀光推廣之用，給他3天時間道歉，否則下周法院見。

(中時 )