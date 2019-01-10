北市立委補選號次出爐陳炳甫4號、何志偉2號、陳思宇5號

2019年01月10日 10:05 中時 張立勳 、 王英豪

無黨籍北市立委參選人陳思宇10日赴北市選委會抽籤，抽中5號，她喊出思宇推觀光真正「5」能力。（張立勳攝）

何志偉由代表人抽出2號舉出勝利手勢。（王英豪攝）

台北市士林、大同區立委補選10日進行號次抽籤，主要參選人包括國民黨陳炳甫抽到4號，他說，號碼只是代表，最重要的還是候選人本身的努力和條件；民進黨何志偉由助理代抽中2號，何的助理喊出「勝利在望」及代表「柯家軍」的陳思宇抽中5號，她說，思宇推觀光真正「5」能力。

立委補選距離投票日只剩16天，今北市選委會進行號次抽籤，5位參選人，除了陳炳甫、何志偉、陳思宇外，陳源奇抽中1號，王奕凱由選務人員代抽中3號。

陳炳甫今天特地帶著懷孕的妻子到場抽籤，他說，沒有特別想歡呼詞，號碼只是代表、辨別，最重要的還是候選人本身的努力和條件，妻子也將在投票前後生孩子，對選情更有信心。

他指出，離投票日剩2個多禮拜，預計邀請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕辦一場造勢大會，他希望3位市長可以替他鼓勵，但要讓3位市長同台不容易，3位市長在九合一選舉時採正面選舉，口不出惡言，提出政見獲得勝選，他盼這樣好的選舉文化可延續下去，不過，還是要視3位市長時間。

陳思宇在最後一刻趕到現場，她說，抽中5號希望是「5力」結合一起，包括行政、行銷、執行、親和，最重要的是夠努力，號碼5是一個很好比的數字，絕對是幸運數字。

對於民調低迷，陳思宇強調，要做選民心中第一，還有空間和時間繼續努力，拚到最後。

由於何志偉沒有到場，外界認為是刻意和陳思宇避開，陳思宇表示，她沒有想太多，都照行程跑，抽籤也是重要時間點，確切告訴選民候選數字，但最重要的是她向其他候選人邀約政見辯論，但還未得到陳炳甫和何志偉認可，接下來和台北市長柯文哲會有新模式合體活動，行動大卡車也將出現，請大家拭目以待。

(中時 )