影》蛋價飆高推給天氣 網轟：要農委會幹嘛

2019年01月10日 10:07 中時電子報 戴安瑋 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

雞蛋產地價狂飆。（莊哲權攝）

自107年中旬開始，蛋價居高不下，比往年價錢還高，蛋商公會決定調漲雞蛋價格。（資料照片/中央社）

全台鬧蛋荒，雞蛋價格狂飆20年新高，農委會說，是因今年冬天較熱，蛋雞產蛋率下降，目前確實缺蛋，每天約缺5、6千箱，約百萬顆外，吃火鍋的人多，市場需求大增，以致價格調漲，但強調仍在合理價格。對此，網友怒轟，「農委會在幹什麼?平抑物價不是你們的責任嗎?」、「農委會廢止好了」、「農委會只一直聚焦非洲豬瘟」。

昨雞蛋價格創歷年來新高，產地價格從33.5元漲至36.5元，一口氣漲3元，漲幅近1成，為1998年有紀錄以來新高價格；蛋商公會認為，是去年國內種雞場使用疫苗失效，雞隻死亡率高，加上823水災蛋雞、種雞損傷慘重，入冬以來天氣變化大、產蛋量差，近期年節將至、需求旺盛，導致供貨量吃緊、市場鬧蛋荒，「批發價42元撐了4個多月」，但實在擋不住，必須調漲。

農委會則說，主要是農曆年節將至，冬天吃火鍋的人多，市場需求量大增，加上目前產蛋量每天約10萬箱，實際需求10萬5000多箱，有5千多箱缺口，價格調漲，但仍在合理範圍。

對此，網友說，「去年這個時候是29~31元啊！說沒有漲很多？當然沒有啊，月薪270K就沒有漲價很多」、「農委會在幹什麼？平抑物價不是你們的責任嗎？」、「農委會廢止好了」、「農委會只一直聚焦非洲豬瘟」。

還有網友說，「這次調整是蛋商公會的決定，希望利用高價降低消費意願的聯合行為」、「麻煩公平會調查一下有沒有哄抬物價？已經漲好幾個月了！死了的蛋雞好幾個月了！候補蛋雞還沒長大嗎？農委會睡著了？！」。

另有網友說，「蔡英文心中應是：沒雞蛋吃?這一定又是大陸的陰謀，不是還有鴨蛋、鵝蛋或是王八蛋嗎?你們民眾的腳步真的跟不上進步，不懂變通」、「天氣熱說不會生漲價，天氣冷也漲價，這不是蛋蟲什麼才是蛋蟲？」。

(中時電子報)