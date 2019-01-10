後座4黑影動也不動 原來是逃逸移工

警方盤查時發現後座還有4個黑影一動也不動，即將人車帶回偵辦！（陳世宗翻攝）

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中時

台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員楊金諭、郭怡靖，於日前凌晨1時50分許，在工業區1路與工業區15路口，攔查1輛闖紅燈的休旅車；盤查時發現後座還有4個黑影一動也不動，即將人車帶回偵辦，手到擒來查獲4名逃逸外籍移工。

警方表示，當時員警驚覺有異，手電筒一照，原來後座還載了4名神色緊張的外籍人士！員警示意要他們出示證件受檢，但因語言不通又無攜帶居留證或護照等證件；陳姓駕駛(49歲)表示，與他們也不熟識，不知道他們的來歷，只是順路幫1名綽號「阿利」的友人載他們到住處。

警方指出，員警將4名外籍人士帶返所查證身分，發現其中2名為逃逸印尼籍移工、另2名為逾期居留的外籍人士，詢問後移送移民署專勤隊。

警方說，日前才發生152名越南人士逃逸，近期實施觀宏專案加強查緝，警方於巡邏時加強攔查可疑人車，有鑑於工業區內有許多外籍移工群聚，所以工業區所員警於巡邏時更提高了盤查的警覺性，得以順利查獲4名逃逸外籍人士。

警方呼籲，依照就業服務法，如果雇主聘僱許可失效的外籍人士，可處15萬元到75萬元不等罰鍰。如果5年內再違反，則將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金，請各工廠、商號、漁港或農地負責人勿非法雇用外籍人士。

(中時 )

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