台大副校長職責出爐 調增國際事務副校長

2019年01月10日 10:13 旺報 李侑珊

台大校長管中閔已就任，新任一級主管也隨之上任，新團隊治校理念主打國際化與大學轉型，策略也反映在人事布局上，特別是在3名副校長的職務安排方面，陳銘憲為學術副校長、羅清華擔任行政副校長，另一名則是由原本的財務副校長調整為國際事務副校長，由國際長周家蓓兼任。

關於管中閔對於台大主管的人事安排，台大國企系教授陳厚銘認為，國際化是管中閔治校藍圖二大發展策略之一，台大要打國際盃，要扮演具有多重功能的亞洲高教樞紐角色，必須要有創新作為方能竟其功，此部分自管一上任馬上調整三位副校長的功能任命，特別是原來財務副校長調整為國際事務副校長，別具意義。

而在財務副校長的部分，多年來台大財務副校長與財務長皆為同一人擔任，而原有財務副校長的募款事務，則完全交由財務長統合處理。陳厚銘並指出，管於去年一月遴選勝出時曾對外表示，未來將強化財務處的功能與組織結構，並規劃「資產活化」以及精準的募款營銷戰略，創新原有小額募款機制，這些創新募款機制與作為，正等待新的財務長上任後正式啟動。

台大國企系陳厚銘認為國際化是台灣高教最弱的一環，也是台灣高敎國際競爭力衰退的主要關鍵。管中閔校長就職演說時，特別強調台大需要強化與國外知名大學的深層合作（包括雙聯學位、成立合作學院以及設立分校等深度的國際連結），以確保台大的研究與教學與國際同步，進而維持台大的國際競爭力，徹底擺脫台大被邊緣化的可能性。

陳厚銘提到，美國著名的學者錢德勒教授在其著作《策略與結構》一書中提出「結構追隨策略」，即策略不同結構也跟著不同，而策略則會因環境改變而進行調整，因此結構與策略的配適度高低直接影響組織的績效及競爭力，此時此刻，台大正進行2028創校百年的變革計劃，依結構與策略配適度原則，台大宜進行組織架構調整，才能確保組織變革的績效，陳厚銘認為管中閔校長提高了國際處的位階，增設國際（事務）副校長，實為明智之舉，成功啓動了台大國際化變革的第一步。

(旺報 )