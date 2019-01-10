台大醫陳昆鋒爆論文造假 台大：很失望

台大醫院。（本報資料照片）

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台大醫院醫學研究部主治醫師陳昆鋒涉研究論文造假，遭科技部做出停權10年的嚴厲處分。台大醫院表示，其為2016年的舊案，與郭明良案無關。陳昆鋒遭人檢舉後，台大當時內部亦進行調查，並經校評會做出5年內不得再向台大內部提出研究計畫申請的處分，同時也對等扣減研究獎勵金；陳昆鋒是台大院內少數栽培的重點研究型醫師，對於陳昆鋒涉論文造假，台大感到失望。

台大副院長王亭貴表示，陳昆鋒是台大重點栽培的研究型醫師，在台大這樣的醫師不到10位，其主要以研究為主，但為了不與臨床脫節，仍會保有少數門診。經瞭解，陳昆鋒在台大周三下午逢雙周才有1個家醫科門診，一個月看診2次。在2016年台大爆出論文造假風波後，台大已成立誠信辦公室，不定期的對院內醫師及研究人員所提的論文計畫進行審查，加強內控。

對於研究論文被爆造假，陳昆鋒透過媒體回應，應該是認知有落差，科技部如何認定他也只能接受，現在的制度沒有讓當事者有再爭取的空間，會盡量讓相關內容完成勘誤再出版，不要造成其他人在引用上產生困擾。

49歲的陳昆鋒，在台大醫院完成住院醫師訓練後，便前往美國俄亥俄州立大學攻讀藥學博士，取得學位之後重回台大醫院，成為研究型主治醫師，專注於創新癌症標靶藥物的相關研究，曾獲庠科技論文獎、吳大猷先生紀念獎、國家新創獎等多個學術獎項。

(中時 )

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