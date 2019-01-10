陸最嚴清網！短片平台先審後播 禁21類100項內容

2019年01月10日 10:15 旺報 廖慧娟

大陸官方2019年展開新一波「清網行動」，這回是針對已擴散到全球年輕族群的短影片進行整頓。1月9日，大陸的中國網絡視聽節目服務協會正式發布《網絡短視頻平台管理規範》（以下簡稱《規範》）、《網絡短視頻內容審核標準細則》（以下簡稱《細則》）100條，堪稱史上最嚴格的「清網」規定。

兩項新規定的主要內容，要求提供短影音服務功能的各平台業者，加強影片審查，除了不得播放或轉傳違法的盜版內容外，所有網路短影音節目必須「先審後播」，包括節目的標題、簡介、網友發表意見的彈幕、評論；平台業者要設置未成年人家長監護系統，避免12歲以下學童過度沉迷或任意打賞金錢。

《細則》更明定21類、100項內容不得出現在短影音中，包括「宣傳和宣揚喪文化、自殺遊戲」、「展現同情、支持婚外情、一夜情」、「非主流婚戀觀」等。

《規範》也就平台建立的審核員制度，制定規範，要平台應根據其業務規模，同步建立素質高、業務能力強的審核員團隊，且要經過大陸省級以上廣電管理部門開設的培訓課程訓練；審核員人數與上傳、播出的短視頻條數應當相匹配，至少要以平台每天新增播出短影音則數的千分之一為基礎，聘用等額或更多的審核員。

此外，《規範》也要求平台業者建立「違法違規上傳帳戶名單庫」，每周3次以上更新含有違法違規、重大違法內容節目的UGC（用戶原創內容）用戶，將其身份資訊、頭像、用戶名稱等信息納入，並由各短影音平台業者共用，視情節輕重，分別封禁1年、3年或永久，在封禁期間內，任何平台均不能為其開通帳號。

(旺報 )