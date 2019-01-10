下個目標是拘捕學生？美大學示警：赴陸勿用微信

2019年01月10日 10:19 中時電子報 吳映璠

美國加州大學戴維斯分校7日發布一則旅遊警訊，提醒學生赴中國大陸旅遊時別使用通訊軟體微信與WhatsApp，以及發表任何政治不正確言論，以避免遭當局限制出境，學者認為，目前已有多名加拿大與美籍人士遭北京拘留，學生及一般公民有可能成下個拘捕目標。

去年12月1日，加拿大警方以違反對伊朗制裁令為由拘捕華為財務長孟晚舟，孟晚舟已在12月11日獲得交保，不過未來恐再面臨引渡至美國受審的命運。

学校给所有人发的去中国的注意事项⚠️

China travel advisory from UC Davis. pic.twitter.com/XrX9HMisc5 — 疯狂科学鱼博士 (@DrF1sh) January 7, 2019

據香港南華早報報導，加州大學戴維斯分校（UC Davis）一位負責人雷納德（Gary Leonard），周一寄給該校電子與計算工程系學生一分赴陸旅遊警訊郵件，羅列7點到中國大陸旅遊時應注意的事項。其中一項建議指出，有鑑於近期一位美國公民因WhatsApp訊息被俄羅斯當局指控從事間諜活動遭逮捕，呼籲學生到大陸時不要使用微信及WhatsApp，以免成為被當局拘捕或是限制出境的對象。

另外郵件也警告學生不要做任何會引發爭議的政治評論，更不要將這些言論貼在社群網站上。

美國國務院3日才發布中國大陸旅遊警告，基於美中外交關係緊張升溫，大陸武斷執法，對美國公民限制出境以脅迫他們參與調查，因此頒布旅遊警告，提醒赴陸公民提高警覺。

香港中文大學法學助理教授穆秋瑞（Ryan Mitchell）認為，值此美中衝突升溫之際，儘管美國人在大陸旅遊不見得會遇上實質危險，但無端遭當局拘留確是個問題，而且當局接下來很有可能會開始拘留一般學生或公民。

華為財務長孟晚舟12月初遭加拿大警方拘捕，未來有可能面臨引渡美國險境，大陸之後已逮捕兩名加國公民作為報復，至今已有13位加拿大人被大陸扣留。與此同時，美中互扣公民的案件也不斷上演，據紐約時報（The New York Times）報導，去年底北京才無端對3名華裔美籍人士限制出境，目的是脅迫他們在逃的家人劉昌明返中。劉昌明是前中國交通銀行廣州分行行長，之後被指控違規放貸14億美元，於2007年逃亡海外，另外美方也以在美從事間諜活動為由拘捕數名大陸人士。

(中時電子報)