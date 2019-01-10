春節西線火車票狂賣21萬張 台北到高雄搶購一空

2019年01月10日 10:37 中時 李宜秦

台鐵春節假期西部幹線對號列車今（10）日凌晨開賣，第一分鐘就賣出6萬7706張車票，截至今早9點為止，共已賣出21萬5902張車票，台北往高雄方向的長途車票，在尖峰時間已銷售一空。另外，台鐵局宣布，將在2月1日、2日、9日、10日發售東線新自強號的無座位票，每班每日限量發售120張，限當日購買。

今年的春節連續假期長達9天，台鐵局在1月31日至2月11日，將加開513班加班車，並在節前、節後推出優惠，包括離峰時段7折、指定班次大專生69折等。

昨日凌晨開賣東部幹線列車車票，一天內就狂銷60萬1632張票，一分鐘就賣光19萬張。今日凌晨0點開賣西部幹線對號列車票，相對於東部幹線，售票狀況相對穩定，但仍在一分鐘內賣光6萬7706張票，截至今早9點為止，已賣出21萬5902張票。

台鐵局指出，在台北往台中、高雄方向列車，2月1日中午12點至2月2日下午5點之間的長途自強號座位票已售罄；高雄往台中、台北方向的列車，2月9日早上8點至2月10日下午7點間的長途票也搶購一空。等於僅剩中、短途車票，其餘日期、時段西部幹線各車次仍有座位。

另外，為提升春節花東運能，台鐵將於2月1日、2日、9日、10日共4天，發售東部（含跨線）新自強號無座位票，每日每班列車限量120張，限於乘車當日制車站售票窗口購買。

台鐵局提醒，完成訂票的旅客，務必於2天內繳款、取票完畢，如昨日購買東部幹線車票的旅客，要在周五（11日）上午9點前完成付款；今日購買西部幹線車票的旅客，要在周六（12日）上午9點前完成付款，否則屆時車票將重新釋出。

(中時 )