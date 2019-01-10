蘇邁配若成形 趙少康：要「他」情以何堪！

2019年01月10日 10:31 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

外傳前行政院長蘇貞昌和前民進黨立委陳其邁將會接任行政院正副院長寶座，對此，資深媒體人趙少康認為，蘇貞昌和陳其邁的組成，被外界稱是戰鬥內閣，以他觀點來看，應該是戰敗內閣才對！而且同屬民進黨，也曾任行政院長的游錫堃要怎麼看待這件事，他當初只輸前新北市長朱立倫兩萬多票，這要他情以何堪！

外傳立法院9日三讀通過預算案後，行政院長賴清德今會在院會將提出內閣總辭，將由蘇貞昌與陳其邁接任正副院長。不過，又有消息傳出，由於立法院今天才開始審總預算，最晚要到明天週五（11日）才能處理完，因此，賴清德有可能延遲到下週才內閣總辭。而蘇貞昌和陳其邁到底會不會接任行政院正副院長，預計下禮拜就會水落石出。

對於蘇貞昌的接任， 趙少康日前於政論節目《少康戰情室》表示，現在說蘇貞昌和陳其邁的組成是戰鬥內閣，但以他觀點來看，根本就是戰敗內閣！而且有人會不服氣，那就是游錫堃。如果蘇貞昌真的接任行政院長，要游錫堃情以何堪！在2014年時，他和朱立倫對戰，票數只輸二萬票數，蘇貞昌大輸新北市長侯友宜三十多萬票，怎麼會是蘇貞昌當行政院長，大家是忘了游錫堃的存在嗎？

趙少康更表示，如果蘇邁配形成，現在最尷尬的兩個人就是侯友宜和高雄市長韓國瑜，要是在行政院院會上，他們兩人看著院長和副院長的坐台上坐著蘇貞昌和陳其邁，會不會想著怎麼手下敗將會變成他們的直屬長官，這不是已經違反所有的政治的常識和倫理？全世界大概找不到這種搞法。

趙少康認為，會搞成這種情況，第一是民進黨沒有人；第二，民進黨不是沒人，是不用人，為什麼民進黨會想要陳其邁接任副院長，因為要是蘇貞昌跟總統蔡英文處不好，陳其邁在中間可以做潤滑劑，而且陳是蔡的人，也可以在旁監督蘇貞昌。

(中時電子報)