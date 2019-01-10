MLB》遊騎兵簽謝比米勒 4先發投手曾動TJ手術

前響尾蛇投手謝比米勒(Shelby Miller)加入遊騎兵。(美聯社資料照)

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中時電子報
/綜合報導

遊騎兵今天（10日）繼續補強投手的腳步，與右投謝比米勒(Shelby Miller)簽下1年合約，合約金2百萬美元（約6200萬台幣），附加3百萬美元（約9200萬台幣）的激勵獎金。

謝比米勒在2009年選秀第一輪就獲得紅雀青睞，且曾被評為百大新秀的第6名，2012年獲得大聯盟登板機會，前4年球季還能將自責分率保持在4以下，不過2016年3勝12敗，自責分率暴增至6.15，2017年季初就因傷勢提前關機，隨後接受韌帶置換手術。

經歷過韌帶置換手術之後，28歲的謝比米勒去年在響尾蛇5場出賽4場先發繳出0勝4敗、自責分率10.69，成績仍不太理想，球季結束後成為自由球員。

謝比米勒加入遊騎兵後將要競爭先發輪值的位置，不過包括右投沃奎茲( Edinson Volquez)和左投史麥利(Drew Smyly)，及藍斯林(Lance Lynn)在內，遊騎兵有4位投手曾經歷過TJ韌帶置換手術，另外有2位投手過去2年則相當健康。

雖謝比米勒近年飽受傷勢所苦，但他健康時球速可以來到94英里（約151公里），且曲球也投得相當不錯。另外，遊騎兵也以小聯盟合約簽下右投高梅茲(Jeanmar Gomez)與外野手桑塔納（Danny Santana）。

(中時電子報)

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