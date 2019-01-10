白冰冰《來去高雄》引齊柏林片惹議 潘恆旭：正常授權

白冰冰《來去高雄》上架，引發爭議。（柯宗緯翻攝）

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白冰冰《來去高雄》疑引用齊柏林影片，引發爭議。（柯宗緯翻攝）

資深藝人白冰冰擔任高雄觀光大使，特地拍攝《來去高雄》MV做宣傳，9日深夜上架累計10萬人次瀏覽，被眼尖的網友發現，當中大多素材使用導言齊柏林導演「飛閱高雄」一作，卻沒有附上出處，引發爭議。對此，高市觀光局長潘恆旭今（10）日回應，齊柏林的影片是高雄的公共財，觀光局授權給白冰冰使用，「大家要心存感激，做人不要那麼過分，應該給讚美跟鼓勵。」

白冰冰在臉書發文提到，這次冰冰姐為高雄拍攝MV《來去高雄》，懇求大家幫助負債累累的高雄市政府不用花任何一毛宣傳費，就可以讓大家湧入高雄拚觀光！達到宣傳高雄的最大效果，請大家努力、用力的轉發分享MV，靠全民的力量達到最大成效！

不過，MV一出在網路影發正反評論熱議。有網友質疑MV不少的空拍風景照大多取自於齊柏林導演《飛閱高雄》一作，「怎麼在製作影片的頭或尾沒附個取景來源之類的呢？」

對此，潘恆旭回應，齊柏林的影片是高雄的公共財，作為行銷推廣，而觀光局無償授權給白冰冰使用，MV花一天時間拍攝，市府一毛錢也沒出預算，白冰冰自掏腰包來拍，呼籲大家要心存感激，做人不要那麼過分，大眾應給讚美跟鼓勵。

有網友給予建議，有人認為影片「接地氣」，因為只鎖定了台灣50至70歲的族群做國內行銷，但高雄可能需要內容更具深度或有創意、能讓全球瘋傳的英語或多語言版本，才能吸引外國觀光客來，讓高雄發大財。

也有網友力挺白冰冰，「非常感謝妳對高雄的付出。我是土生土長的高雄人，對自己的家鄉也很關切。不必在乎那些人的閒言閒語，我由衷地佩服也感激妳。所謂質感，就是如妳這般，真誠無私的奉獻！」

(中時 )

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