台大醫師爆論文抄襲 科技部籲勿重蹈覆轍

2019年01月10日 10:48 旺報 李侑珊

台大醫院名醫陳昆鋒遭科技部認定10篇論文造假，陽明大學生物藥學研究所教授兼所長蕭崇瑋參與的其中5篇，也被科技部停權和追回經費，科技部籲研究人員勿重蹈覆轍，陽明大學則發布聲明稿，稱已依上級建議處理中。

科技部表示，為加強對學研機構之課責，促進學術自律，已於106年4月修正《科技部學術倫理案件處理及審議要點》第12點、第17點規定，即對於違反學術倫理案件之處分，可追回部分或全部補助費用，並且假如學研機構未積極配合調查，並有重大管理疏失，其他不當之處理行為，科技部得追回或減撥一定期間的補助費用。

科技部指出，近10年來，由於資訊技術發展與網路的便利性，訊息廣泛且快速傳播，根據本部統計，追溯各違反學術倫理案件發生的時間點，已經審議作成處分有超過180案，發生於民國95至100年最多，違反行為態樣以「抄襲」占6成以上最多。

科技部並指出，所審議之違反學術倫理案件，除在獎補助案件審查中，經職權立即發現者外，通常多是數年前所發表的論文或執行的計畫，平均差距約在5年左右。換言之，論文發表後，其實是需要經過學術社群的長期討論、驗證，可能在多年後才被發現有學術倫理問題。

科技部強調，科學研究的目的是為了創造人類的福祉，研究人員肩負重大的使命，更應嚴格自我要求，以符合研究誠信的較高道德原則，才能獲得社會的信賴與支持。

陽明大學則回應，由於研究乃學術分工，非一人可獨自完成，校內接獲通知後，已於去年召開學術誠信委員會，確認蕭姓教授就其論文負責之部分，沒有違反學術倫理之虞。

陽明大學並指出，因科技部通知繳回經費，蕭姓教授未避免造成各方困擾，仍委由校方代為繳回經費，並同時依法提起行政救濟。校方已依上級機關建議，進行後續處理中。

(旺報 )