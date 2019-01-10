把女友打到流產又花光人家積蓄 男星母親認了：應該好好道歉

男團「純烈」星途看漲之際，竟爆出成員友井雄亮把女友打到流產，還花光女方積蓄的醜聞。(翻攝自純烈IG)

友善列印
中時電子報

日本歌謠男團「純烈」2010年出道，早期歷經解約風波，然成員5人團結一心，勤跑澡堂、健身房賣唱，打著「孝順父母、唱進紅白」的夢想，終於在去年底登上《紅白歌唱大賽》圓夢，沒想到事業正揚帆之際，成員友井雄亮卻爆出把同居女友家暴到流產還花光女方積蓄的醜聞，而他昨晚一度在部落格道歉，沒想到凌晨竟刪文，改口表示：「已解決的部分與事實有出入」，讓人霧裡看花。

「純烈」苦熬7年終於出頭天，然成員的私生活醜聞卻在這時候危及團體演藝生命，《週刊文春》爆料，38歲成員友井雄亮5年前和從事演藝相關工作的女友A子展開同居生活，沒想到過程中竟劈腿、家暴，把A子打到流產，還花光了她3千萬日幣(約台幣840萬)積蓄，而周刊取得他在2016年5月寫下的誓約書，內容提及友井雄太是以結婚為前提跟A子開始同居，然期間自己多次劈腿、口出惡言，還對女友施展過激暴力，導致A子的頭、手腕、大腿嚴重受傷，他還寫道：「我跟A子父母約定過，婚前絕對不會讓她懷孕，但我卻讓她懷孕又流產，對她身心受創不僅沒有同情，還說出『這樣不是剛好嗎』這等惡劣的話，傷害了她」。

而《週刊文春》找到友井本人詢問此事，他僅低調表示：「都是過去的事了」，同時否認有簽下誓約書，但他住在大阪的母親給出的答案卻不相同，友井媽媽認了兒子發生這件事，懺悔表示讓A子受傷真的覺得很抱歉，覺得應該好好跟人家道歉，還說：「我也有聽說誓約書的事情」。

家暴醜聞曝光後，「純烈」形象嚴重受創，友井雄亮趕忙在官方部落格發道歉聲明止血，表示「報導內容已經解決，如今心情就是對女方覺得很抱歉」，也承諾今後將誠摯審視自己的人生，不再重蹈覆轍，而昨天他從兵庫返回東京，成群記者在品川站守候，友井雄亮現身全程不發一語，沒多做回應，熟料凌晨時分，部落格上的聲明突然被刪除，經紀公司另發了一則文章表示「提及已解決的部分與事實有出入」，強調會盡快召開記者會說明之。

(中時電子報)

陸最嚴清網！短片平台先審後播 … 男星 PO曬娃照暗示為精主？張柏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。