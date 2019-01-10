拼經濟！盧秀燕謝東森 將在台中創造3500個就業機會

2019年01月10日 11:12 中時 陳世宗

東森集團總裁暨執行策略長王令麟日前允諾東森購物電行團隊、美妝實體通路自然美及東森直銷將持續在台中展店，預計創造3500個就業機會！（陳世宗翻攝）

為支持市長盧秀燕拼經濟政策，也推動無煙囪環保的服務業發展！東森集團總裁暨執行策略長王令麟日前允諾東森購物電行團隊、美妝實體通路自然美及東森直銷將持續在台中展店，預計創造3500個就業機會。盧秀燕對東森集團表示感謝，並指示相關局處提供徵才必要的行政協助，讓市民感受到好的經濟環境。

勞工局長吳威志說，台中市失業率除是六都最低外，依據勞動力發展署就業服務資訊整合系統顯示，台中市新登記求才人數較去年上升4.86％，僱用人數更成長9.33％，顯示台中市就業市場表現強勁。東森集團在台中的展店計畫，不僅帶給市民更多就業機會，相信也會引發連鎖效應，吸引更多投資，讓台中的就業市場更活絡。

吳威志指出，勞工局就業服務處的服務據點，從今年接受勞動部委辦沙鹿就業中心後，不僅延伸至海線，更從原本的16個據點增加到23個據點，成長近4成5，無論對廠商的求才服務或是民眾的求職服務都能更在地化。勞工局也結合中央的獎助方案資源，推出「就業金安薪」方案，希望促進民眾穩定就業。

台中市就業服務處表示，市府過去曾與東森集團旗下的森森百貨合作招募人力，未來也將持續協助東森集團轄下公司尋找更多人才，滿足企業需求與市民需要。

經發局表示，中部地區近600萬消費人口，尤其台中新光三越、大遠百2間百貨公司營業額位居全國第一、第二，東森集團看好台中消費力決定擴大投資，市府表示歡迎，後續將提供必要行政協助，讓投資案儘速落實。

經發局強調，目前台中市已成立「投資台中網站」、「招商單一窗口」，提供企業了解台中及投資台中必要行政協助，並視議題召開跨局專案會議解決投資障礙，另有SBIR研發補助、青年創業及中小企業貸款、智慧機械及航太研發補助、企業營運總部補助等政策資源，歡迎各企業投資台中。

(中時 )