史上最高分手費！亞馬遜CEO妻可能分2兆

2019年01月10日 10:51 中時電子報 馮英志

世界首富、亞馬遜公司執行長貝佐斯9日和妻子瑪肯西共同發布聲明，經過長期分居試驗後，他們已決定離婚，結束25年婚姻；外媒指出，若依當地法律，瑪肯西最多可拿到660億美元（約新台幣2兆元）的天價分手費，創下史上最高離婚費用紀錄，她也可一躍成為全球女首富。

若按當地法律，身為世界首富妻子的瑪肯西，最多可分到660億美元的分手費。

根據美媒CNBC報導，貝佐斯（Jeff Bezos）在聲明中表示與瑪肯西（MacKenzie Bezos）是「和平分手」，即使身分不同，未來依舊是家人，仍是摯友。但外界最關注的，身為世界首富妻子的瑪肯西，離婚後能拿多少分手費。報導指出，由於貝佐斯夫妻兩人居住在華盛頓州，依該州法律採「共同財產」制，兩人可均分結婚後創造的財產；而現值1370億美元的亞馬遜是在貝佐斯婚後成立，代表瑪肯西最多可分到660億美元的分手費。

報導指出，若貝佐斯要出如此天價費用，恐將拋售或質押股票，但這將稀釋自身股票與公司控制權。根據美國監管資料顯示，貝佐斯擁有8000萬美元的亞馬遜股票，占該公司16%。

但負責離婚案律師表示，由於瑪肯西仍希望先前與貝佐斯成立的基金會能夠繼續成長，若她真要求這筆天價離婚費，勢必導致貝佐斯縮減在亞馬遜的控股，故她不太可能做如此主張。

目前美國離婚分手費代價最高者，是賭場大亨永利（Steve Wynn）和韋恩（Elaine Wynn）離婚案。當時2010年離婚的他們，創下10億美元的分手費紀錄。

(中時電子報)