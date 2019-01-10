人生完整告白！王金平新書《橋—走近王金平》 開放預購

前立法院長王金平。(中央社)

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前立法院長王金平16日將出版新書《橋—走近王金平》，王金平辦公室今表示，即日起在誠品、博客來網路書店開放讀者預購，而王在書中除剖析從政的理念與堅持、逆爭上游的人生體悟，也對外界關注的太陽花學運始末、九月風暴的心情轉折做出完整告白，更首次談論外界較為陌生的家庭生活。

《橋—走近王金平》一書為王金平口述，資深文字工作者李靜宜撰稿，全書分為5個章節，分別為「源」、「路」、「橋」、「本」、「源」。王辦指出，王金平從民國65年進入立法院迄今已從政43年，從政歷程與台灣民主發展同步前進，見證台灣政治制度從威權走向民主，社會從保守走向多元開放，王的人生故事不只是台灣的歷史紀錄，更是一整代台灣人共同記憶。

王金平在書中透過口述，詳細描述出身高雄路竹的農村子弟，成為師大數學系畢業的高中老師、最年輕的立法委員，直到立法院長的完整過程；書中除剖析從政的理念與堅持、逆增上緣的人生體悟，也對外界關注的太陽花學運始末、九月風暴的心情轉折做出完整的告白，並難得談論家庭生活。

《橋—走近王金平》由河景書房出版，作者李靜宜曾任職外交部與總統府，長期參與政策發展，並為資深文字工作者，曾翻譯過《追風箏的孩子》、《燦爛千陽》、《理查.費曼》等多部跨領域暢銷作品。本書封面與裝幀設計，由「金蝶獎」得主楊啟巽操刀，特別擺脫政治人物著作的包裝窠臼，以簡素雅致的風格呈現人文意涵，烘托本書曖曖內含光的溫暖調性。

(中時 )

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