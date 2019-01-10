中式早餐有雷！少了這種營養讓人愈吃愈胖

2019年01月10日 11:19 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

「早餐像皇帝、午餐如大臣、晚餐比乞丐」，吃早餐的重要性不言而喻。有人習慣吃西式早餐，有人則偏好中式口味，吃到的營養成份也有所不同。專家指出，中式早餐多以飯麵饅頭為主，屬於典型的高碳水化合物、低蛋白質飲食。也因此，必須有意識補充蛋白質食物，才能讓人體達到最佳的健康水準。

台灣連鎖早餐店普及，大部份人都外買或到早餐店用餐，雖說早餐選擇性多元，其實想達到營養均衡，其實並不容易。傳統中式早餐，多以饅頭、煎餅、米飯、麵條、粥為主，肉蛋奶比例較低，屬於典型的高碳水化合物、低蛋白質飲食。

《生命時報》報導，根據營養均衡原則，每頓飯中熱量的攝入分配應為50%碳水化合物、20%蛋白質和30%健康脂肪，再加上足夠的水分攝入，才能促進人體達到最佳的健康狀況。

美國加州大學洛杉磯分校榮譽教授大衛·赫伯博士指出，傳統中式早餐的蛋白質比例偏低，應有意識地增加高蛋白質食物的攝取。相比其他營養素，蛋白質更能滿足人類的胃口。當它進入消化系統時，會向大腦釋放信號，起到提振精力、改善情緒的作用，同時提供飽腹感。大衛·赫伯博士說，蛋白質攝入的減少，意味著碳水化合物和脂肪攝入會相應增加，不利於健康。

好早餐最基礎的條件是要有主食、蛋白質食物和蔬菜水果這幾大類食物。專家建議，營養早餐必備有3類食物。一、攝取肉、蛋、奶：可增強飽腹感；二、選擇粗糧取代精糧；三、多吃果蔬有助控制體重。吃一頓健康的早餐，也別忘記排除不健康的食物，譬如高脂食物、煎炸食物、高鹽食物。

(中時電子報)