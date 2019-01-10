柯呈枋民調勝出 國民黨提名補選彰化立委

國民黨組發會主委李哲華（中）與彰化縣黨部主委張蔓莉（右）宣布彰化縣立委補選將提名柯呈枋（左）。（周毓翔攝）

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國民黨這兩天進行彰化縣立委補選民調，由前副縣長柯呈枋、和美鎮長阮厚爵以及醫師蔡明忠三人進行民調，並直接徵召民調勝出者。國民黨中央黨部今上午公布民調結果，由柯呈枋勝出，因此確定提名柯呈枋代表國民黨補選彰化縣第一選區立委（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）。

國民黨組發會主委李哲華及彰化縣黨部主委張曼莉，今在中央黨部宣布將提名柯呈枋補選彰化這席立委。李哲華表示，將依據民調結果，提報提名審核委員會，並送中常會通過，柯呈枋擔任過前彰化縣副縣長，目前擔任勞動部雲嘉南分署署長，學經歷優秀，符合國民黨革新改造的新氣象。

柯呈枋表示，感謝國民黨願意給貧苦出身的，努力打拚的年輕人為國家服務的機會，他在中央跟地方服務23年的歷練及經驗，有能力與專業服務地方鄉親，他會接下「學姊」王惠美的這一棒，力保國民黨彰化這席立委。

至於其他第二階段補選的其他選區，李哲華表示，金門縣已經確定徵召前金門縣議長洪麗萍補選金門縣立委；台南及新北的選區剛好都是國民黨艱困選區，都在積極勸進中。

李哲華說，台南經評估，綜合各方面條件都是現任市黨部主委謝龍介最有勝算，目前正在勸進中，不過已經要求謝龍介把戶籍先遷回他老家新市區。

至於新北三重區的部分，李哲華說，地方上認為即戰力是前立委朱俊曉與市黨部主委李乾龍，但兩人意願都不高。近期另外還有「三重賣菜郎」，文傳會副主委鄭世維，還有前議員胡淑蓉都有被提到，目前都在徵詢中。李哲華指出，這幾個選區的立委補選提名名單，都會在下周三中常會前確認，並且在當天通過。

(中時 )

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