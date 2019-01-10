前嘉義市長涂醒哲告邱楹棟、黃維民 2舊屬不起訴處分

2019年01月10日 12:05 中時 廖素慧

前嘉義市衛生局長黃維民。（廖素慧攝）

前嘉義市議會機要祕書邱楹棟。（廖素慧攝）

前嘉義市長涂醒哲於競選期間不滿「弊案纏身，親信認證（涂醒哲被昔日親信踢爆貪汙洗錢！」及「討貪檄文」之文宣抹黑，向地檢署告發，檢警調查偵結，10日對涉案的嘉義市議會前機要祕書邱楹棟、前衛生局長黃維民不起訴處分。

涂醒哲表示，當初是告發黑函違反選罷法意圖使人不當選，並未針對任何人，尚未接獲處分書，將與律師研究後再說。

2018年嘉義市長選戰白熱化之際，10月間出現1份「弊案纏身，親信認證」及「討貪檄文」的派報分送家戶，尋求連任的市長涂醒哲認為是黑函攻擊的戰術，到嘉義地檢署按鈴申告，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選。

檢方調查，邱楹棟於10月2日打電話給嘉義市永安街的一家印刷社陳姓負責人，印製9萬份一面印有「弊案纏身，親信認證（涂醒哲被昔日親信踢爆貪汙洗錢！」及一面印有黃維民撰寫「討貪檄文」之文宣。

檢方傳喚邱楹棟、黃維民出庭，2人均矢口否認，邱辯稱文宣內容是下載自一家網路媒體，交由印刷廠印製；黃辯稱，自己就任期嘉義市政府衛生局長任內對涂醒哲施政作為，撰寫數篇文章，提供市民參考，相關內容被訴妨害名譽，已經不起訴處分。

檢方認為，文宣標題或有聳動之處，但不脫合理評論之本質，文宣內容是對涂市長政策擬定、執行或人事作為之評論，為可受公評之事，2人證詞應堪採信，對2人不起訴處分。

(中時 )