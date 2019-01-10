早起暈眩竟耳中風 錯過7天黃金期恐變聾

2019年01月10日 11:11 中時電子報 陳煌祥

秋冬血液循環差，當心耳中風上身！南投一名陳姓男子起床時覺得頭暈，中午開始出現耳鳴症狀，下午接電話時突發現右耳聽不到聲音，送醫後確診為「突發性耳聾（俗稱耳中風）」，醫師給予口服及耳內注射類固醇藥物，配搭中醫針灸輔助療法，聽力才漸漸恢復。醫生表示，「應把握七天治療黃金期，若延遲治療，恐導致聽力永久損失」。

根據《健康醫療網》報導，國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬（現駐診衛福部南投醫院）表示，該65歲陳姓男病患早起時覺得頭暈，以為是老毛病因此不以為意，中午開始出現耳鳴症狀，下午接電話時，突然發現右耳聽不到，趕緊到醫院就診，檢查後確診為突發性耳聾，也就是俗稱的「耳中風」，在經醫師給予口服及耳內注射類固醇藥物後，並配搭中醫針灸輔助療法，該病患聽力漸漸恢復。

吳昭寬表示，秋冬之際是突發性耳聾的好發期，患者大多是突然察覺單耳聽力喪失，部分患者還會合併暈眩，其誘發原因可能和病毒感染、血管性疾病、內耳淋巴囊水腫破裂、自體免疫疾病等有關，另外，若經常熬夜、壓力過大，或秋冬季節天氣變化大，導致血液循環較差，都可能增加發病機會。

吳昭寬提醒，當發現突發性耳聾症狀應盡早就醫，把握七天治療黃金期，若延遲治療，可能會導致聽力永久損失，醫生表示，耳中風目前雖沒有明確的預防方法，但保持良好飲食習慣、充足睡眠與運動、避免噪音及減少耳機使用時間，是為聽力健康的保養之道。

(中時電子報)